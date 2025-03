Il “food” si mangia i vecchi negozi 

Da una parte i negozi di abbigliamento, calzature e articoli per la casa che continuano ad abbassare le serrande, dall’altra la ristorazione e il food che invece aprono nuove attività in tutte le strade della città. È la doppia faccia del commercio quartese che nonostante i numerosi locali sfitti, continua a essere vivace e in continua evoluzione.

Viale Colombo

Negli ultimi mesi, come sempre, molti anno chiuso ma c’è anche chi è pronto a tentare nuove avventure, sempre però sullo stesso ambito: cibo e bevande. L’emblema è in viale Colombo dove al posto di un negozio di scarpe, è stata aperta la vineria Girò dove si può anche mangiare. Il titolare è Vincenzo Meloni che spiega: «Non è un mistero che settori come l’abbigliamento e le calzature stiano facendo più fatica soprattutto per via della concorrenza dell’online, un tipo di mercato che invece non influisce sulla ristorazione. Non bisogna però pensare che per noi sia semplice, credo sia importante il progetto, il servizio che si offre, la qualità delle materie prime. Non ci si può improvvisare ad aprire un locale, bisogna diventare un riferimento». E il mese scorso Meloni ha trasferito anche la sua pizzeria Grains nel locale rimasto libero dell’Hibiscus, «sono sempre stato innamorato di questo posto e abbiamo colto l’opportunità».

Via Porcu

In via Porcu hanno aperto nell’ordine un bar, una Poketteria e, sabato scorso, una rivendita di capsule di caffè, cioccolati e dolciumi vari. Il titolare è Michael Dessì 37 anni . «Lavoravo come serramentista» racconta, «ma aprire un’attività come questa è sempre stata il mio sogno. So che in via Porcu ultimamente hanno chiuso in tanti ma questa comunque è una strada centrale, trafficata e partiamo con ottimi presupposti. Il mercato ci dimostra che oggi dobbiamo puntare sul food, queste sono attività che non vanno a sparire come le altre».

Il bar, a pochi passi dal Comune, è Gusto Sardo di Matteo e Alessandro Ariu: «Siamo qui da qualche mese e non possiamo lamentarci. In una strada come questa ci vorrebbero magari più iniziative che possono trainare il commercio. In occasione della sfilata di Canevale abbiamo lavorato tantissimo. E poi ci vorrebbe la pedonalizzazione. In tutte le città del mondo ci sono le strade pedonali, perché qua no?». Nuove attività anche in via Vittorio Emanuele dove ha aperto La Botteghella e in via Marconi dove da un anni c’è 4 Canti Bistrot, con cibi siciliani.

Chi abbandona

Tra quelli che chiudono invece c’è l’attività storica Cristal regal, articoli per la casa in via Marconi di Gerry Muratore 71 anni. «Sono qui dal 1982, adesso è ora che vada in pensione» dice, «prima avevo sette negozi e sedici dipendenti, adesso sono rimasto solo con un negozio. Non c’è dubbio che internet e i centri commerciali ci abbiano tagliato le gambe. Negli anni Ottanta si doveva sudare per avere una licenza, adesso ognuno fa quello che vuole e l’offerta è troppa».

