Il Fonni rompe il ghiaccio al 92’ nel derby 

Fonni 2

Ovodda 1

Fonni (4-3-3) : Catta, Murrocu, Malgari, Cardia, Risoleo; Patteri, Mele (34’ st M. Nonne), B. Lai (11’ st Elias); Cocco, Giu. Nonne (25’ st Mocci), Jatta (34’ st Puddu). In panchina Meloni, Sorighe, Mattu, Gio. Nonne, Mureddu. Allenatore Piras.

Ovodda (4-4-2) : Frau, Satta (42’ pt L. Lai), Dessolis, Vacca (28’ st Moro), Urru (28’ st Crissantu); Ledda, Deiana, E. Sedda, N. Biscu; Soru (11’ st R. Biscu), Frongia. In panchina Pili, A. Sedda, Demelas, C. Sed- da, S. Biscu. Allenatore Coinu.

Arbitro : Ruiu di Sassari.

Reti : nella ripresa, 4’ Deiana (r), 22’, 47’ Giu. Nonne.

Note : ammoniti Patteri, E. Sedda, Urru; recupero 1’ pt-5’ st; spettatori 250.

Fonni. Il Fonni si sbocca a tempo scaduto. Al “Peppino Mulas” la squadra di Alberto Piras rompe il tabù vittoria. Lo fa, dopo nove giornate, vincendo 2-1 il derby con l’Ovodda, in una partita che resta aperta fino all’ultimo respiro.

La partita

Nel primo tempo il Fonni crea occasioni, ma tra un palo di Patteri e due interventi super di Frau su conclusioni di Giuseppe Nonne il gol continua a essere un film vietato. Ma solo per la squadra di casa. Perché, al 4’, Deiana segna su rigore (fallo di Malgari) che spiazza Catta. Il Fonni si rifà sotto e gli sforzi pagano al 22’, quando Giuseppe Nonne trasforma in oro un assist di Elias. Le squadre si allungano e quando la gara sembra indirizzata verso il pari, Giuseppe Cocco (47’) realizza il gol vittoria dopo una serpentina in area.

