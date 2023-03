Il Fonni in avvio spaventa l’abbasanta poi regge agli attacchi dei padroni di casa 

Abbasanta 0

Fonni 0

Abbasanta (4-3-3) : Mele, Marcis, Murru, M. Salaris, Loi, Leone, Calvia (39' st Corda), Bachis (1' st Cossu), S. Salaris (1'st M. Marras), Schirra, Porcu (47' st Usai). In panchina Jaiteh, Floris, N. Marras, Muscau, Cabiddu. Allenatore Mura.

Fonni (4-1-4-1) : Catta, S. Mattu (44' st E. Patteri), Murrocu, Sini, Poddie, Lai, Tolu (7' st Noli), Mele (21' st N. Biscu), Nonne, M. Patteri, Sorighe (37' st Elias). In panchina Ruiu, Soddu, T. Mattu, Coinu, Cadeddu. Allenatore Mulas.

Arbitro : Succu di Nuoro.

Note :ammoniti Murru, Loi, Poddie, Murrocu, Lai, Nonne, Elias; recupero 1’-7’; corner 6-9.

Abbasanta. Termina a reti inviolate la gara di centro classifica tra Abbasanta e Fonni, che ancora non hanno raggiunto la salvezza matematica a circa un mese dal termine del campionato. I padroni di casa dovranno recuperare la gara di domenica scorsa a Bono il 29 marzo alle 18.

Nella prima mezz’ora sono gli ospiti a fare la gara, dopo qualche affondo, al 12’ Patteri impegna Mele con un tiro insidioso dalla distanza. L’Abbasanta reagisce, ma non riesce a sfruttare due occasioni, prima con Schirra che spara alto dal dischetto e poi con Matteo Salaris, tiro diretto in porta deviato in angolo da Poddie. Al 37’ Porcu chiama in causa l’ottimo Catta che gli respinge la punizione da 35 metri. Poco più tardi sempre Porcu su punizione, questa volta da 30 metri, colpisce l’incrocio dei pali.

Ripresa

Al 4’ buona occasione per Schirra, tiro respinto dal giovane portiere. Gli ospiti contengono i tentativi dell’Abbasanta e provano a rendersi pericolosi con le ripartenze. I padroni di casa non riescono a finalizzare e il risultato rimane invariato sino alla fine. Nel recupero Catta si fa trovare pronto ancora una volta con un ottimo riflesso su una punizione di Leone deviata dalla barriera. Nella prossima giornata il Fonni giocherà in casa con l’Idolo, outsider della zona alta della classifica, l’Abbasanta andrà a Tortolì.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata