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Al Mulas.
05 ottobre 2026 alle 01:20

Il fonni frena la capolista 

Poche emozioni e pareggio senza reti con il Campanedda 

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Fonni 0

Campanedda 0

Fonni (4-2-3-1) : Catta, Bitta, Emerson, Dessolis, Lotto; Spanu, Bullitta (28’ st Tronci); Pili (15’ st S. Mattu); Mureddu (35’ st Murroccu), Puddu; Wele. In panchina Meloni, Catte, Cocco, Dadea, A. Mattu, Mocci. Allenatore Baralla.

Campanedda (4-3-3) : Marras, Sanna (39’ st Zuncheddu), De La Mata, Tocci, Cobas; Faedda (32’ st Belmonte), Gamarra (29’ st Troisi), Figueiras (22’ st Sulas); Ferro, Pitruzzello, Oggiano. In panchina Cordella, Rusani, Pistidda, Nonna, Rais. Allenatore Cocco.

Arbitro : Picca di Cagliari.

Note : ammoniti Bullitta, Dessolis, Tocci, De La Mata, Troisi; recupero 2’ pt-4’ st; spettatori 250.

Fonni. Chi si aspettava gol e fuochi d’artificio si è dovuto ricredere al triplice fischio. Pochi sussulti, difese blindate e attacchi spuntati. Fonni e Campanedda non vanno oltre lo 0-0 al termine di una gara combattuta più a centrocampo che in area di rigore. Poche le occasioni nitide da una parte e dall’altra. Un punto a testa che accontenta poco, soprattutto il Campanedda arrivata da capolista, ma che conferma la solidità dei due reparti arretrati.

I padroni di casa reggono l’irruenza degli ospiti e raccolgono applausi per una prova di carattere, sacrificio e ordine difensivo: gli uomini di Baralla sono bravi a chiudere ogni varco e a non concedere quasi nulla ai sassaresi. Poco spettacolo, ma tanta sostanza. Sui piedi di Wele l’occasione più ghiotta per il Fonni, ma l’ex attaccante del Tonara non inquadra lo specchio da posizione invitante. Oggiano e Ferro i più pericolosi del Campanedda. Per i biancoblù barbaricini è un punto che dà morale e fa classifica. Il Campanedda, pur non riuscendo a centrare la quarta vittoria di fila, conservano la vetta della classifica condivisa con Ozierese e Monte Alma.

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