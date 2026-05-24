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Prima playoff.
25 maggio 2026 alle 01:16

il fonni fa fuori la lanteri 

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Lanteri Sassari 1

Fonni 2

Lanteri : Canalis, Tedde, Canu (46’ Pala; 92’ Oggiano), Delogu, Nieddu (46’ Luiu), Patacchiola, Carboni, Florenzano, Piras, Deiola, Usai. Allenatore Rusani.

Fonni : Catta, Mattu, Dessolis, Ramos, Lotto, Mocci, Staffa, Pili, Goulart, Moro, Puddu (84’ Sorighe). Allenatore Coinu.

Arbitro : Sari di Alghero.

Reti : 58’ Carboni, 77’ Goulart, 93’ Sorighe.

Il Fonni rimonta la Lanteri e conquista la finale play-off. Al 18’ i padroni di casa sfiorano il vantaggio: Deiola serve Florenzano in area, ma Catta respinge. La risposta ospite arriva al 41’ con un tiro dalla distanza di Mocci che termina alto. Nella ripresa le squadre si affrontano a viso aperto. Al 58’ Carboni sblocca il risultato con una splendida conclusione dalla distanza che si infila sotto l’incrocio. Proprio quando la Lanteri sembra in controllo, arriva il pari del Fonni con Goulart che supera Canalis con un potente sinistro sotto la traversa. Al 93’ il gol decisivo: cross dalla trequarti per Sorighe che insacca. (l. r.)

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