«Il folk sardo? È la mia passione» 

Passa con disinvoltura dalla romanza “Nessun dorma” cantata ai piedi della Torre Eiffel alla “Corsicana” e a 'O sole mio che hanno deliziato il pubblico dei “Fatti Vostri” su Rai 2. Lo puoi trovare sul palco della Fenice di Venezia o dell'Abu Dhabi Festival o come ospite a sorpresa in piazza a Dorgali per i festeggiamenti de Mesaustu Durgalesu. La definizione di tenore, anzi di uno dei più grandi tenori del mondo, va stretta quando si tratta di Francesco Demuro, che padroneggia non solo la lirica, ma anche il folk sardo («è come una droga, non ne posso fare a meno») e persino la canzone napoletana. L'artista portorrese rientra nell'Isola per la stagione dell'ente Marialisa de Carolis. Venerdì alle 20.30 al Comunale di Sassari e domenica in replica alle 16.30 sarà “Werther” nell'opera di Massenet per la regia di Stefano Vizioli, con l'orchestra dell'ente sassarese diretta da Daniel Agiman.

Quali sensazioni prova Francesco Demuro quando rientra nella sua terra?

«Difficile esprimerlo a parole, è come ritornare all'abbraccio di tua madre, una roba meravigliosa, gli amici, una marea di emozioni e ricordi che mi caricano per dare il meglio».

Che personaggio è Werther e quali sono le caratteristiche vocali e interpretative?

«Si tratta di un personaggio difficile da interpretare mentalmente e vocalmente, in tre ore passi dalla felicità estrema per l'amore, alla disperazione e al suicidio: è incredibile il percorso mentale che devi attraversare; da cantare è altrettanto difficile, nelle opere francesi il canto deve essere in sintonia totale con l'orchestra, anche nelle sfumature. Poi sul letto di morte devi cantare bene, anche pianissimo, ma facendo vedere la sofferenza in maniera credibile. D'altra parte è il ruolo che mi dà soddisfazione assoluta, al Covent Garden di Londra è stato meraviglioso interpretarlo, con questa produzione l'ho fatto a Como e Bari dove mi hanno chiesto il bis».

Che impressione fa avere nella Hall of Fame del Metropolitan di New York la propria foto sotto quella di Caruso?

«Ci sono tanti nomi, mi fa già effetto essere lì tra i grandi, soprattutto se penso a come e da dove sono partito. Non mi sarei aspettato di arrivare nei grandi teatri in 17 anni di carriera. Forse c'è un disegno nella mia vita che piano piano si sta compiendo, per questo cerco di essere sempre al top della forma vocale e fisica».

Dietro ogni grande uomo c'è una grande donna, dietro Francesco Demuro ce ne sono due: la mamma e la moglie.

«Sono 5, contando anche le mie tre figlie. Mamma Francesca all'inizio della vita mi ha instradato al canto e tutelato, mi ha insegnato a combattere. Mia moglie l'ho conosciuta a 16 anni e stiamo da 30 insieme: è la mia forza insieme alle mie 3 figlie di 27, 25 e 18 anni, Alessia, Ilaria e Ilenia».

Vista la duttilità vocale potrebbe uscire un album con Demuro che canta lirica, folk e canzone napoletana?

«Ci ho pensato seriamente, ma oggi la discografia propone cose che non mi piacciono, non si investe più sugli artisti, i dischi non si vendono più e non posso pensare di autoprodurmi spendendo 50-60 mila euro per fare un disco. Purtroppo noi artisti non siamo tutelati: la nostra musica si trova gratis su internet, c'è la pirateria».

Non ha mai rinnegato gli inizi da mini cantadore, anzi, appena può si esibisce nei pezzi sardi, come mai?

«Non posso farne a meno, mi piace immergermi nella mia terra, nella mia cultura, nella vita che ho fatto sino a 27-28 anni. Per me è la normalità, mi diverte e mi rilassa, devo solo stare attento a non strafare per non pregiudicare la carriera».

