Il Folk fest fa il pieno un’altra volta 

Migliaia di spettatori nel corso di quattro giorni, centinaia di artisti tra mille suoni e colori che si sono alternati sul palcoscenico. È stato un successo l’International folk fest, a Casa Ofelia a Sestu. È raggiante Renato Cannas, che con il gruppo folk “I Nuraghi” ha contribuito a organizzare la rassegna assieme al Comune: «Sono state tre serate indimenticabili, con musiche danze e suoni che davano il ritmo anche al numeroso pubblico presente: non so neppure indicare quante persone abbiano riempito il cortile di Casa Ofelia. Questo successo ci invoglia a continuare».

Programma curato

Ogni serata si apriva con l’esibizione de “I Nuraghi”, e poi si sono scatenati gruppi dalla Serbia, dal Cile, dal Sudafrica e altri ancora. «Uno spettacolo sempre bello, anche per i ragazzi che partecipano», commenta tra il pubblico Sara Murru, mentre Stefania Mureddu, entusiasta, sintetizza: «Un meraviglioso incontro di culture». Soddisfazione dal Comune, come conferma l’assessore alla Cultura, Matteo Taccori: «Le emozionanti esibizioni dei gruppi internazionali hanno coinvolto il pubblico, che è accorso numeroso nonostante la calura di queste giornate. Si conferma perciò la validità della formula del festival organizzato dall'associazione i Nuraghi, cui il Municipio è sempre orgoglioso di dare una mano».

Molti schiamazzi

C’è però anche qualche nota dolente. Gli artisti infatti hanno trovato posto per dormire, grazie al Comune, nella ex Casa dell’anziano in viale Vienna, ma la loro energia non si è fermata dopo gli spettacoli e hanno continuato a fare festa fino a tarda notte, rendendo scontento qualche residente. «Suonavano trombe, trombette e bonghi sino a l’alba, e poi tante urla», racconta Andrea Ruggeri. «Noi lavoriamo e abbiamo diritto al riposo», ha commentato Mauro Saba. Ma non manca anche chi difende gli artisti o chi punta il dito contro i locali vicini.

La questione-alloggi

Ogni anno si ripropone il problema dell’alloggio durante il Folk fest. In passato gli artisti erano ospitati nella palestra di una scuola, ma c’è stato il rifiuto da parte della dirigente scolastica. «Abbiamo scelto una sistemazione molto decentrata e sufficientemente distante dalle abitazioni», continua Taccori, «per il prossimo anno studieremo soluzioni ancora più sostenibili per la cittadinanza, in modo che il successo di questa fantastica iniziativa possa essere ancor più pieno e condiviso. Intanto, grazie al gruppo I Nuraghi, che con questa iniziativa ha aperto una finestra sul mondo”.

