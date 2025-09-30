Il Foddeddu fa ancora paura 

Il Rio Foddeddu resta una minaccia. Secondo gli esperti c’è bisogno di un ulteriore intervento per mettere in sicurezza l’abitato. L’area è quella nel tratto dell’alveo compreso tra il ponte sulla statale 125 e l’ex ponte di ferro, lungo via Garibaldi. Il progetto di completamento implica la realizzazione di un ulteriore tratto dell’argine sulla sponda sinistra, che al momento i tecnici ritengono sia la parte vulnerabile per quanto riguarda l’effetto delle piene sull’abitato. Il tratto d’argine da completare ha una lunghezza di 350 metri. Lo studio ingegneristico di Cagliari che ha elaborato il progetto ha stimato una spesa di 100mila euro e una durata dei lavori pari a 270 giorni.

La situazione

Finora sono state realizzate e collaudate le opere di elevazione dell’argine destro costituito, da valle verso monte, da un muro in calcestruzzo armato lungo 210 metri a cui segue un argine in terra di 470 metri fino al ponte sulla Nuova Orientale. Sulla sponda sinistra è stata realizzata la sopraelevazione del muro d’argine di via delle Lavandaie, un tratto in terra di 110 metri e si attende la prosecuzione della nuova barriera fino all’ex ponte di ferro. Ma non basta per dormire sonni tranquilli. «Non è stato possibile in quella fase prolungare l’arginatura verso monte a causa dell’insufficienza delle risorse finanziarie disponibili», precisano gli ingegneri nella relazione tecnica. «Le opere – precisano gli esperti - consentono il contenimento in alveo delle portate di piena calcolate con riferimento al tempo di ritorno 100 anni».

I pericoli

Che il Foddeddu sia sorvegliato speciale è cosa nota, ma i tecnici lo ribadiscono per evitare che si soprassieda alla sua minaccia: «Rappresenta un elemento di criticità in quanto l’eventuale esondazione creerebbe notevoli danni data la vicinanza della zona edificata». Ecco perché, su indicazione del Comune, un pool di tecnici si è messo al lavoro per elaborare il progetto utile a completare l’intervento precedente costato fior di milioni. Nessuno da queste parti ha dimenticato l’esondazione del 1993 e i danni provocati nel 2008. Tuttavia, non basterà neppure quest’altro intervento per mettere in totale sicurezza l’area. «Permane nel tratto interessato un elemento di vulnerabilità legato all’assenza dell’arginatura per uno sviluppo di 300 metri ancora da finanziare».

