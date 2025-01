«Il Flumini Mannu ci fa paura» 

«Ripulire al più presto il letto del Flumini Mannu per scongiurare rischi di esondazione e pericoli per la popolazione»: è l’appello lanciato con una nota dai consiglieri di minoranza “Samassi riparte”. «L’alveo – denuncia il capo gruppo, Giancarlo Melis – è completamente coperto da una folta vegetazione, fanno paura gli alberi ad alto fusto, molti eucalipti adulti. La presenza dei tronchi e dei rami potrebbe produrre fenomeni d’intasamento e provocare inondazioni che in paese conosciamo e temiamo».

I segnali

Flumini Mannu taglia in due l’abitato di Samassi e da sempre è stato croce e delizia per i residenti. In passato da lì è venuta l’acqua per l’irrigazione e per la vita igienica del paese, dopo diverse inondazioni oggi il pericolo è dietro l’angolo. E la minoranza suona per l’ennesima volta il campanello di allarme. «Solo il caso – ricorda Melis – ha voluto che circa due mesi fa il centro abitato e le sue campagne siano scampate alle inondazioni che hanno interessato i paesi limitrofi, creando forti danni. Non possiamo continuare ad affidarci alla buona sorte, se dovessimo finire sott’acqua nessuno di noi potrà dire di non sapere che il paese storicamente è a rischio idraulico. A ricordarcelo sono anche i cambiamenti climatici e le alluvioni, argomenti ormai all’ordine del giorno. L’urgenza dell’intervento – prosegue Melis – è dettata dalla presenza lungo il corso d’acqua di cumuli di detriti, sterpaglie e alberi che formano un tappo e, in caso di piena, c’è il rischio concreto che possa esondare, mettendo in ginocchio terreni coltivati e civili abitazioni». Nella nota, il gruppo lamenta che «a tutt'oggi non è stata assunta alcuna iniziativa concreta come richiesto alla maggioranza, anzi la situazione è peggiorata. La vegetazione è sempre più folta e gli alberi più alti. Al momento è importante la cura, l’obiettivo fondamentale resta comunque la prevenzione».

L’intervento

I consiglieri ricordano i diversi interventi di pulizia eseguiti dal Consorzio di bonifica: “L’ultimo, ancora in corso, sta completando il rinforzo degli argini, ma i lavori non mettono al sicuro il paese se non si interviene con urgenza sulla pulizia dell’alveo». Gli uomini e i mezzi del Consorzio, per conto del Genio civile, erano già intervenuti nel 2018, e poi nel 2023. «Una mano di aiuto – commenta Melis – molto importante al fine di prevenire ogni potenziale danno e pericolo per la popolazione. Ora che stanno per iniziare i lavori di messa in sicurezza del ponte che collega le due parti del paese, non lasciamo che sia l’acqua a farci del male». Melis ricorda che «la problematica è stata sollevata due mesi fa in Consiglio Comunale. La sindaca, Beatrice Muscas, aveva rassicurato che la situazione era al vaglio dei tecnici. Ancora nessuna risposta. La cosa pubblica a Samassi, purtroppo non è di tutti. L’amministrazione provveda, i segni di pericolo son ben visibili e ampiamente segnalati».

