Il Flumendosa unisce i nuovi poli culturali 

Escalaplano, Ballao e Villaputzu fanno squadra per un progetto che mette al centro l’acqua e il Flumendosa come risorsa identitaria, culturale e turistica. Un progetto finanziato dal Ministero del turismo con un milione e 483 mila euro da dividere tra i tre comuni, dei quali Escalaplano è Comune capofila. Proprio il Municipio guidato da Marco Lampis nel 2024 è arrivato al secondo posto (con un finanziamento di 30.000 euro) al premio Luigi Crespellani dedicato alla promozione dello sviluppo locale.

Gli interventi previsti sono numerosi e guardano al recupero di luoghi simbolici e alla creazione di spazi culturali. Il cuore dell’iniziativa sono i tre poli culturali che nasceranno o saranno rilanciati nei tre paesi. A Escalaplano vedrà la luce il museo-laboratorio dell’Acqua, allestito nell’area del primo deposito dell’acquedotto comunale, un luogo simbolico che sorge accanto al Municipio e al polo socio-culturale. Non sarà solo uno spazio espositivo, ma un laboratorio vivo, pensato per raccontare la storia della gestione idrica e coinvolgere le nuove generazioni con percorsi educativi e attività didattiche.

A Ballao, dove peraltro c’è già il centro museale DoSA, si punta a recuperare le antiche fonti e il vecchio deposito d’acqua del 1905, testimonianza concreta della memoria collettiva. Previsto un percorso di valorizzazione che intreccerà storia, architettura e identità, restituendo vita a un luogo che per oltre un secolo ha rappresentato la risorsa primaria per la comunità. Attorno alle fonti, inoltre, saranno collocate opere artistiche e installazioni che evocheranno l’acqua come bene comune da tutelare. A Villaputzu l’attenzione si concentra sull’ExMU, l’ex Municipio che sarà riqualificato e riallestito, diventerà uno spazio museale permanente. Non si tratta solo di recuperare spazi, ma di creare una vera e propria rete territoriale della cultura dell’acqua. Accanto alle strutture materiali troveranno spazio opere d’arte pubblica – murales, sculture, installazioni – tutte ispirate all’acqua e al rapporto profondo che lega il Flumendosa alle comunità del Sarrabus-Gerrei. «Vogliamo tornare a essere padroni del fiume – sottolineano i sindaci – perché è sempre stato una risorsa preziosa per l’economia dei nostri paesi, dalla pastorizia alla pesca, dalle colture orticole alla vita quotidiana, e oggi può diventare un volano turistico e culturale di primissimo piano».

