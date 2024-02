Il flop sardo agita il centrodestra, ora Meloni teme l’effetto domino 

I timori di un effetto domino agitano il centrodestra ora che si profila la sconfitta in Sardegna, con il livello di tensione destinato a salire. Per analisi politiche più articolate, e i conseguenti processi interni, sarà necessario verificare il divario fra Alessandra Todde e Paolo Truzzu, il candidato voluto da Giorgia Meloni a tutti i costi, ufficializzato poco più di un mese fa dopo un braccio di ferro con Matteo Salvini, che puntava alla conferma di Christian Solinas.

Il pranzo di lavoro

In serata la partita è data per persa, ragionando sulle conseguenze la prima sconfitta elettorale da quando la coalizione è al governo. Ma l’epilogo già cominciava a prefigurarsi quando, attorno alle 13, la premier e Salvini e Antonio Tajani si sono visti a Palazzo Chigi per un pranzo di lavoro. Un appuntamento concordato dopo il comizio di mercoledì a Cagliari, per far ripartire l’azione di governo «con maggiore armonia politica». Tutto in un «clima molto positivo e disteso», secondo fonti di Palazzo Chigi. FI prende atto con soddisfazione di aver praticamente doppiato la Lega in Sardegna (6,4% contro 3,8). Soddisfatto Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia-Sardegna: «Un grande risultato». Tuttavia, a sorpresa, annuncia: «Considerato che nonostante l’affermazione di Forza Italia la coalizione è stata sconfitta, rassegnerò le dimissioni da coordinatore regionale del partito. Ma aspettiamo il risultato definitivo». Nessuno, aggiunge, «aspettava un risultato del genere per Truzzu soprattutto a Cagliari. I cantieri avviati, avvertiti dai cittadini come un disturbo, domani saranno utilità. Dispiace che si sia perso anche per questo». Quanto al risultato della Lega, fonti del Carroccio suggeriscono di sommare i voti della Lega a quelli del Partito sardo d’Azione (oltre il 5%), nato come lista per sostenere Solinas.

Le prove elettorali in vista

Sospetti e preoccupazione. Salvini in serata ha annullato un’intervista a Quarta Repubblica (su Rete 4) ma dietro il silenzio, assicurano i suoi, non c'è rancore né voglia di resa dei conti: in campagna elettorale, assicurano, è stato fatto il massimo. Chiari sono però i timori per le prossime prove elettorali. Il 10 marzo in Abruzzo (dove cerca il bis il meloniano Marco Marsilio e dove i tre leader sono attesi il 5), e il 21-22 aprile in Basilicata, dove FI conta sulla conferma di Vito Bardi, ma la partita non è del tutto chiusa. Ma soprattutto le Europee di giugno, un potenziale spartiacque. Uno scenario su cui pesa il rischio di altre fibrillazioni nel centrodestra, a cominciare dal terzo mandato per i governatori, su cui la Lega insisterà nonostante il disaccordo degli alleati.

La scommessa fatta

Durante il lungo spoglio il nervosismo monta sin dal mattino davanti ai dati in arrivo della Sardegna. Sia dentro FdI che dentro FI è forte la convinzione che puntando su Solinas sarebbe andata peggio. Il dato più pesante, però, è a Cagliari, dove Truzzu è sindaco dal 2019 e che da settimane la Lega ha messo nel mirino. I leghisti su questo si mordono la lingua. Si sapeva che nella sua città non è amatissimo, ammette ora qualche meloniano, ma la sua campagna elettorale è stata brevissima. E anche dentro FI si allargano le braccia: non era il candidato ideale. Le alternative non abbondavano. Ma la scommessa persa costerà alla premier critiche, soprattutto nelle analisi interne. La forbice della sconfitta aiuterà a esaminare meglio le responsabilità. Nelle prime analisi nel partito di Meloni, però, già si fanno largo i sospetti sull'effetto del voto disgiunto di chi ha lasciato il segno sul simbolo della Lega ma non su Truzzu: stimano a spanne che avrebbe tolto 4 punti al sindaco di Cagliari, determinanti se il distacco da Todde dovesse confermarsi contenuto. Una fesseria, tagliano corto i leghisti. Se Salvini non avesse insistito su Solinas sarebbe andata diversamente, è un’altra osservazione di chi è convinto che Meloni cerchi di dare compattezza alla coalizione mentre altri tendono a giocare in proprio.

I punti da esaminare

Dentro FI si prova a ridurre il test a una dinamica locale, un incidente di percorso in cui pesa il “disastro” di Solinas: nessun effetto domino. E si evidenzia la crisi della Lega. «Non esiste più, non solo in Sardegna», nota un azzurro. Non è assurdo pensare che ora il partito di Tajani tenti di capitalizzare al massimo la spaccatura fra FdI e Lega. Intanto potrebbe incassare dal tavolo di coalizione sulle amministrative il via libera all’ex ministra Adriana Poli Bortone, 80 anni, come candidata del centrodestra per Lecce.

