Il flop riaccende le critiche interne alla segreteria Dem 

La sconfitta ai referendum ha aperto le dighe nel Pd. I malumori dell’area riformista finora erano stati contenuti dai risultati nelle urne: il 24% alle Europee l'anno scorso come la vittoria di due settimane fa a Genova. Ma il flop dei cinque quesiti ha riacceso le critiche interne alla segretaria Elly Schlein, che li ha fortemente sostenuti. La minoranza ha chiesto un chiarimento politico negli organismi del partito. «Alcuni alert li avevamo dati - ha detto la senatrice Simona Malpezzi - per noi quelli sul lavoro erano referendum su temi legati al passato, mentre serve uno sguardo sul futuro. Ora serve la convocazione di una direzione ad hoc. Un incontro da affrontare con atteggiamento costruttivo».

C'è anche chi preferirebbe una segreteria, l'organismo di vertice, che rappresenta varie correnti. Per ora il clima non è da duello: non c'è bisogno «di una resa dei conti» - è il ragionamento - però, come ha sintetizzato il leader dell'area Energia popolare Stefano Bonaccini, è «necessario riflettere».

Per la verità, non è la prima volta che nel Pd vien fuori la richiesta del chiarimento politico. L'ultima a metterla sul tavolo era stata proprio la segretaria, dopo un voto in Ue sul riarmo che aveva spaccato il gruppo: Bonaccini, insieme ad altri, aveva detto “sì”, eludendo le indicazioni del partito. Per ora Schlein non ha risposto ai riformisti, ma la linea sembra quella tracciata a urne dei referendum appena chiuse: nessuna marcia indietro, «era giusto spendersi senza tatticismi e senza ambiguità».Anche i riformisti, però, non sembrano compatti. Per una parte di loro, i toni di Bonaccini e della sua Energia popolare sono ancora troppo concilianti. Fra i più insofferenti, Pina Picierno, Giorgio Gori e Elisabetta Gualmini, poi Filippo Sensi, Lia Quartapelle e Marianna Madia.

E sulla riforma della cittadinanza il campo progressista inciampa clamorosamente. Analizzando i voti il giorno dopo la consultazione, spicca il “no” di una fetta di elettori del Pd: tra il 15 e il 20% si è schierato contro il dimezzamento dei tempi per diventare cittadini italiani, da 10 a 5 anni. Nonostante il pressing per il sì, su cui più si è spesa Schlein. Lo rileva l'istituto Cattaneo di Bologna nell'analisi dei flussi che ha messo in relazione i dati riscontrati alle Europee dell'anno scorso e quelli all'ultimo referendum, e concentrandosi sulla stima dei flussi in dieci grandi città da Milano a Bari.

Il tema, che si prospettava divisivo, lo è stato poi nei fatti. E insieme agli altri quattro quesiti sul lavoro, ha rimesso in discussione lo strumento del referendum. A intestarsi subito la battaglia, per rivederne le modalità, è Forza Italia. Al Senato è pronta una proposta di legge per raddoppiare (da 500.000 a un milione) le firme per chiedere il referendum abrogativo. E prende piede pure la proposta di chi vorrebbe abolire il quorum. Lo chiede il comitato di cittadini “Basta Quorum!” con una legge di iniziativa popolare che in 24 ore ha raccolto 50mila firme on line.

