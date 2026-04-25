Il flop delle aree camper comunali 

Sei aree sosta con servizi per camper, finanziaei nel 2011 dalla Provincia di Carbonia-Iglesias con 400 mila euro, nate per dare una possibilità ai tanti camperisti che arrivano nel nostro territorio e che sostano in aree sprovviste di servizi come a Porto Botte e Punta Trettu. Così era sulla carta ma, ad oggi il progetto registra un mezzo flop: solo quattro sono state realizzate, di cui soltanto due attive.

Le zone

I fondi se li erano aggiudicati i Comuni di Tratalias, Carbonia, Narcao, Sant’Anna Arresi, Villaperuccio e Fluminimaggiore. A Tratalias i soldi furono quasi subito destinati ad altri interventi, visto che l’area sarebbe dovuta nascere nel borgo medioevale, e sarebbe stata necessaria una perizia di fabbricazione. Così non se ne fece nulla. Mai realizzata l’area camper nemmeno a Fluminimaggiore e i fondi, con una successiva delibera della Provincia nel 2014 furono accordati al Comune di Villamassargia . Ma sempre sulla carta: «Non sono mai arrivati . fa sapere la sindaca Debora Porrà - ma come Comune siamo pronti, speriamo che ci possano essere a breve altri bandi a cui poter partecipare». Area camper attualmente chiusa anche a Monte Atzei a Narcao , come fa sapere il vice sindaco Maurizio Portas: «Necessita di alcuni lavori per poterla rimettere in funzione, – spiega - stiamo cercando dei fondi per renderla operativa al 100 per cento nel più breve tempo possibile». Sosta possibile nella zona industriale di Villaperuccio , come fa sapere il sindaco Marcellino Piras: «Anche se non tutte le colonnine sono funzionanti – dice – l’area è attiva, ci si può collegare alla rete elettrica, ma anche caricare l’acqua e scaricare le acque nera. Il tutto con tariffe contenute». Servizio analogo e molto richiesto tutto l’anno a Sant’Anna Arresi : l’area si trova a Porto Pino e la sosta camper a pagamento è attiva da giugno a settembre. I camperisti hanno la possibilità di ricarica acqua, scarico dei reflui e collegamento alla rete elettrica attraverso colonnine pagamento che a breve verranno rinnovate.

Area fantasma

Ma il caso più eclatante è quello di Carbonia , dove l’area sosta, con colonnina per l’acqua e la pozza per lo scarico è stata realizzata presso la Grande miniera di Serbariu. Non è mai entrata in funzione anche se in tanti la utilizzano per scaricare le acque del camper ma non si sa dove vadano a finire. La colonnina è in condizioni pessime, il rubinetto dell’acqua è sempre stato a secco. Ma basta una ricerca on line per vedere che l’area sosta è segnalata, con tanto di foto, sui portali per camperisti. In uno di questi l’area è così descritta da chi ne ha usufruito: «Area adibita a scarico e carico con colonnina a gettoni rotta. Possibile solo scarico acque nere e grigie, no acqua». Numerose anche le recensioni di utenti di tutta Europa: «Un pó abbandonata! – scrive un utente – utile per scaricare grigie e nere. No acqua». Recentemente sono stati riconosciuti 15 mila euro al Comune da un bando regionale, fa sapere l’assessore al Turismo Michele Stivaletta: «Gli uffici stanno seguendo diverse procedure, con scadenze serrate, – dice – l'obiettivo è quello di dare questo importante servizio turistico il prima possibile».

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