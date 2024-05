Il flop della mobilità sostenibile 

Li si odia o li si ama. Nel primo caso perché li si considera pericolosi, fastidiosi, problematici, causa di possibili incidenti. Nel secondo, invece, perché ecologici, economici per le tasche e “velocissimi” nel traffico. Ai cagliaritani, però, i monopattini elettrici in sharing non piacciono particolarmente: oggi, infatti, sono pochi coloro che li utilizzano per andare al lavoro, all’università, a scuola: in generale per spostarsi in città. Eppure nel 2021, quando i mezzi elettrici sono comparsi per la prima volta a Cagliari prima che il Comune scrivesse le regole di esercizio, fu un vero e proprio boom: 700 noleggi in media al giorno. Oggi sono poco più di 150. La “crisi”, per la verità, investe (quasi) tutto il sistema sharing in città: le biciclette sono sparite e il servizio è fermo da un anno e i monopattini vanno a rilento. Solo il noleggio di auto in condivisione cresce.

Il calo

Che cosa è successo? È finita una moda? Per quanto riguarda i monopattini, «il problema è la poca disponibilità di aree di sosta in città che disincentiva l’utilizzo», spiega Andrea Ranieri, titolare di Freedom Mobility, l’unica società, delle quattro che si sono aggiudicate il bando, a garantire il servizio, nonché il primo a far partire (senza regolamento comunale) il servizio in città tre anni fa. Come noto, quando il Comune ha organizzato il sistema ha giustamente obbligato gli operatori a prevedere aree di sosta per evitare, come accadeva in passato, che i mezzi venissero abbandonati ovunque. «Rispetto al 2021, abbiamo registrato il 60% in meno di fatturato», e quindi di noleggi, spiega Ranieri.

Le “colpe”

Il bando del Comune fissa per ogni operatore che eroga il servizio di noleggio in condivisione 125 aree di sosta (con rastrelliere che per il momento nessuno ha ancora installato) in tutta la città. «Ma per far funzionare bene il sistema free floating ne servirebbero almeno 400 per ogni gestore», dice ancora Ranieri. E aggiunge: «Riceviamo ogni giorno tantissime richieste da parte degli utenti che chiedono aree di sosta in più aree della città, per esempio in Piazza Tristani, a Is Mirrionis, a Sant’Elia, in più punti di San Benedetto. Questo perché il sistema, per chi lo utilizza, deve funzionare come per il noleggio dell’auto, cioè avere la possibilità di parcheggiare il mezzo vicino alla propria destinazione. E questo è possibile solo si aumentano il parcheggi. Abbiamo chiesto al Comune di poter utilizzare, per esempio, le postazioni oggi vuote del bike sharing, rilanciando senza oneri per l’amministrazione il servizio delle biciclette e condividendo con i monopattini quelle aree di sosta. Ma purtroppo non siamo stati autorizzati perché il bando prevede altro».

I costi

Anche le tariffe non incentivano all’utilizzo: 4 euro per un tragitto di 9 minuti possono essere un deterrente. «Abbiamo adottato una politica dei prezzi che permette un abbonamento di pagare 1,50 euro al giorno, mentre per gli studenti abbiamo previsto tariffe a loro riservate che stanno sotto l’euro al giorno», dice ancora Ranieri. «Ecco perché secondo noi soltanto aumentando le aree di sosta si incentiva davvero l’utilizzo».

Adesso, con l’arrivo dell’estate e l’esplosione del turismo in città qualcosa cambierà. «Ipotizziamo noleggi giornalieri triplicati», 400-450 in media, dice ancora Ranieri. Ma questo significa che sono soprattutto i turisti, pochi mesi all’anno, a utilizzare i monopattini in sharing. I cagliaritani, invece, per spostarsi in città continuano a preferire altri mezzi.

