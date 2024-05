Il flop della Fermassenti, dalla Serie D alla Seconda 

San Giovanni Suergiu. La Serie D dei primi anni ‘90 è un lontano ricordo. Ma la Fermassenti, retrocessa alla fine di questa sfortunata stagione dalla Prima alla Seconda categoria,non vuole cedere all’amarcord. Il club di San Giovanni Suergiu ha chiuso il torneo all’ultimo posto e il suo destino pareva abbondantemente segnato già da dicembre. «C’è un tempo per piangerci addosso», analizza il presidente Antonio Massenti, in carica dal 1992, «e uno per ripartire: molti ragazzi che già quest’anno si sono rivelati pronti per la prima squadra confido che contribuiranno al ritorno in Prima». Sempre che non scattino ripescaggi.

Travagliato anche il ricambio in panchina: il club arancione ha iniziato la stagione con Sergio Congiu, poi la squadra è stata affidata spesso al responsabile della juniores Daniele Serra, quindi l’approdo di Piero Porcu (artefice una ventina di anni fa con il club di varie stagioni in Eccellenza e Promozione).

Ma anche Porcu tre settimane fa ha dato forfait. Insomma, bisogna ricostruire ma la Fermassenti lo fa su solide basi: «La retrocessione in Seconda è un conto», afferma il presidente, «ma noi vantiamo l’intera filiera delle giovanili, cioè piccoli amici, primi calci, pulcini, esordienti e allievi, quindi un patrimonio che in questo momento rappresenta la nostra forza».

