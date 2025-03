Il flop del gas di città: solo 500 allacci 

Il gas di città? No grazie. Sono pochissimi i quartesi che hanno scelto di allacciarsi alla rete realizzata qualche anno fa.

Dopo un lungo periodo di lavori, di disagi, di strade rotte e di predisposizione di allacci anche in tutte le palazzine, i quartesi continuano a preferire le bombole. E pazienza se queste finiscono proprio la domenica o alle 10 di sera quando le rivendite sono chiuse, sempre meglio, dicono i cittadini, «che sobbarcarsi un costo mensile anche per avere il gas».

I numeri

Così dati alla mano, forniti da Italgas Spa, l’allora Isgas, in una città di 68 mila abitanti ad essersi allacciati al gas di città sono stati appena 500 utenti. Numeri irrisori che, almeno allo stato attuale, dimostrano il flop di un servizio che non ha voluto quasi nessuno.«Io non mi sono allacciato prima di tutto per i costi» commenta Piero Atzeni seduto su una panchina in piazza Azuni, «ma anche per i pericoli. Non mi fido assolutamente: può esserci una perdita di cui io non mi accorgo invece la bombola la chiudo quando non dobbiamo cucinare. Ripensarci? Nemmeno per sogno, anche se ci sono le predisposizioni in casa nostra non faremo mai l’allaccio».Palmiro Pilleri è dello stesso parere. «Il gas di città è una cosa che non mi interessa» dice, «io prendo la bombola che mi dura due-tre mesi e scelgo dove andarla a comprare e dove spendere meno. E sono comunque più convenienti».

I costi

Ma quanto costa allacciarsi alla rete del gas di città? Prima di tutto allaccio e contatore, con le offerte attuali sono del tutto gratuiti. I problemi nascono dopo con il canone di gestione che costa 20 euro al mese, con bolletta di 40 euro a bimestre. Che non è poco se va ad aggiungersi a luce, acqua e a tutte le altre spese. Più conveniente è invece la spesa per il gas in sé che arriva a 45 centesimi a metro cubo. E per gas adesso, in città si intende il metano.

«Anche io ho la bombola» dice Elena Urru, «e vivo in affitto in una palazzina dove nonostante le predisposizioni nessuno si è allacciato al gas di città. Io sono sola quindi la bombola mi dura tantissimo e sto bene così». Un po’ come Cristina Polese che conferma: «Nessun allaccio perché non conviene affatto. Io uso il gas sia per la cucina che per l’acqua calda, ho la caldaia ma con la bombola che pago 25 euro e risparmio».Le predisposizioni per gli allacci erano state fatte anche nel fuso di Cepola tra le vie Garibaldi e XX Settembre dove restano ben in vista le tubature che alimentano le proteste dei residenti perché rischiano anche, quelle più a terra, di far inciampare le persone.

Chi l’ha scelto

Ma c’è anche chi l’allaccio invece l’ha fatto, Come Candido Secci che racconta: «Noi avevamo ristrutturato alcuni appartamenti nella zona di Santo Stefano per farne una casa vacanza, ora affittate a famiglie, proprio quando stavano mettendo la rete del gas e così avevamo fatto gli allacci anche per ragioni di praticità. Anche a casa nostra abbiamo il gas di città perché ritengo che quando il gas ti serve non solo in cucina ma anche per il riscaldamento e l’acqua sia più conveniente che le bombole».

