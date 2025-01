Il flop dei rimborsi ai passeggeri 

Stop agli aiuti sociali per abbattere le tariffe del trasporto aereo. I contributi dedicati a tutti i passeggeri residenti nell’Isola, ideati per ridurre il prezzo complessivo del 25% nei biglietti sopra i 100 euro sono congelati dal primo gennaio. Ma in questo primo anno di vita non sono mai decollati veramente.

Il progetto lanciato dalla Giunta Solinas alla fine del 2023, poi ripreso e ampliato dall’esecutivo guidato da Alessandra Todde, ora è fermo ai box: la delibera dell’assessorato ai Trasporti aveva un orizzonte temporale che non andava oltre il 31 dicembre 2024. Per rimettere in pista il provvedimento serve un nuovo finanziamento. Ma l’incertezza sul futuro della legislatura – sullo sfondo c’è la decadenza della governatrice - e il ritardo nel percorso della manovra della Regione rischiano di far affondare il sistema di rimborsi.

Il futuro

L’assessora ai Trasporti Barbara Manca però non ha nessuna intenzione di mandare in soffitta gli aiuti sociali: «Saranno sicuramente riconfermati anche nel 2025», assicura, «abbiamo chiesto risorse aggiuntive che vanno approvate in sede di finanziaria per ampliare la platea della tipologia di voli e servizio su cui i beneficiari possono chiedere il rimborso, e per migliorare il sistema. Una volta confermato lo strumento avrà valore retroattivo, quindi i cittadini sardi potranno presentare domanda di rimborso anche per il periodo intercorso dal 1 gennaio 2025 alla data in cui sarà approvata la nuova misura».

L’intenzione della Giunta «è quella non solo di ampliare la tipologia di voli e servizi inclusi nei rimborsi, ma soprattutto di intervenire, anche in considerazione del maggiore e crescente utilizzo degli aiuti sociali, per alleggerire gli enti locali nell’evasione delle pratiche. Per queste migliorie sarà necessario l’aumento delle risorse che abbiamo richiesto». Anche perché uno dei nodi che ha bloccato il regolare funzionamento del sistema è rappresentato dagli enti locali. Più precisamente dai Comuni, che hanno il compito di rimborsare i cittadini con le risorse trasferite dalla Regione. L’ultimo aggiornamento, lo scorso novembre, parlava di pratiche di rimborso completate per importi irrisori. Appena 12mila euro in tutta l’Isola. A fronte di pratiche già approvate per 114mila euro. Ecco perché il meccanismo di aiuti ha stentato a decollare.

Eppure la richiesta c’è stata:le richieste di rimborso hanno superato i 600mila euro. Nonostante le regole da seguire siano abbastanza complesse. Ci si deve armare di Spid, moduli, fotocopie della carta d’identità. E poi si deve attendere il pagamento da parte delle amministrazioni comunali, alle prese con la mancanza di personale e altre difficoltà.

La Regione ha provato, d’accordo con l’Anci, a dar la possibilità ai Comuni di delegare le funzioni alle Unioni dei Comuni o ai Plus, ma per ora nessuno ha seguito questa strada. Il ritardo nel pagamento delle pratiche ha riguardato soprattutto i Comuni sardi più grandi.

Le ipotesi

L’obiettivo per il futuro è quello di rendere il sistema più fluido e applicare gli sconti già al momento di acquisto del biglietto. Per farlo è necessario un accordo con le singole compagnie aeree. Questo meccanismo è in vigore in Spagna, dove gli abitanti delle Baleari e delle Canarie possono acquistare a tariffa scontata (del 75%) i biglietti direttamente sul sito internet delle compagnie, senza bisogno di chiedere il rimborso alla Regione.

