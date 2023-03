Il flop dei pendolini: l’ultimo arrivato è chiuso in un capannone a Cagliari 

Perché? Sembra che il convoglio non abbia le autorizzazioni necessarie e che addirittura - spiegano fonti sindacali - non sia stata conclusa la procedura di consegna alla Regione. Insomma: la burocrazia ferma un treno pagato più di 9 milioni di euro. Più o meno la stessa storia dell’altro Atr 465 arrivato nell’Isola qualche tempo prima. Per essere impiegato da Trenitalia sui binari sardi è stato “accorciato”: i meccanici hanno eliminato una delle carrozze centrali, e il convoglio è stato riclassificato come Atr 365.

L’ottavo treno, l’ultimo arrivato in Sardegna, invece invecchia in un capannone di Cagliari. L’unico esemplare di Atr 465 (il 4 indica il numero delle carrozze passeggeri attaccate alla locomotiva diesel, gli altri ne hanno solo tre) è fermo da più di un anno. Ogni tanto viene portato fuori dal ricovero alle spalle della stazione di piazza Matteotti, i tecnici accendono il motore, verificano che tutto funzioni. A volte viene lavato. E poi lo riportano dentro il deposito.

Sono costati 78 milioni di euro e avrebbero dovuto accorciare le distanze tra Cagliari e Sassari. I “Pendolini” acquistati dalla Regione e entrati in servizio a partire dal 2015 però non si sono mai spinti – se non durante qualche collaudo - fino ai 180 chilometri all’ora promessi al momento del taglio del nastro. Perché a dispetto del loro soprannome, gli Atr 365 prodotti dalla spagnola Caf, non hanno mai “pendolato”: l’oscillazione delle carrozze, che avrebbe permesso di affrontare le curve sul tracciato sardo con maggiore velocità, non è mai stata autorizzata dall’agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Così i sette Pendolini in servizio sulla rete dell’Isola completano tutti i giorni il percorso tra le due città in tre ore. Quando va bene. Alla velocità media – fermate comprese - di 82 chilometri all’ora.

Il caso

Il nodo

I tempi

Nel frattempo per andare da Cagliari a Sassari si impiegano tre ore. A volte anche trenta minuti in più: dipende dal treno utilizzato e dal numero di fermate. Eppure nel 2015 il primo viaggio del Pendolino durò due ore e mezza. Si ipotizzò addirittura un viaggio “non stop”, senza soste intermedie, da due ore. Ma qualche anno dopo sono entrate in vigore le nuove norme di sicurezza e la rete sarda, una delle più vecchie d’Italia, si è dovuta adeguare: sul percorso tra nord e sud dell’Isola si incontrano decine di passaggi a livello. I conducenti sono costretti a rallentare, così come si deve fare all’ingresso e all’uscita di alcune stazioni, anche se il treno non si ferma.

Il tracciato

Un altro aspetto sono le varianti del tracciato ferroviario. Fino a due anni fa erano in lista d’attesa 15 cantieri, del valore di 2,3 miliardi di euro, che avrebbero trasformato radicalmente i trasporti dell’Isola. Il progetto più importante riguardava il tratto vicino a Bonorva: una scorciatoia di 45 chilometri, di cui 23 in galleria, avrebbe consentito di risparmiare 40 minuti netti. Costo dell’opera: 900 milioni di euro.

Nell’ultimo piano di investimenti Rfi qualcosa si è mosso. L’azienda che gestisce la rete ferroviaria italiana prevede un nuovo tracciato Bonorva e Torralba, con una riduzione del percorso di circa 5 chilometri. E i treni potrebbero accelerare: dagli 85 km\h attuali fino ai 160 che ora si possono raggiungere solo nel primo tratto tra Cagliari e Oristano. L’altro progetto riguarda la zona di Bauladu: saranno posati 7 chilometri di nuovi binari, di cui oltre 3 in galleria. Il piano prevede anche la realizzazione della nuova stazione di Bauladu (l’attuale è sul tracciato da dismettere). Anche in questo caso l’intervento dovrebbe consentire di raggiungere i 160 km\h. Con quale treno? Questo è tutto da vedere.

Perché c’è addirittura il rischio che l’Atr 465 chiuso nel capannone di Cagliari vada in pensione prima di entrare in servizio: ora Trenitalia punta sui convogli “Blues”, convogli ibridi – con motore termico, elettrico e a batteria –, più moderni rispetto ai Pendolini con motrice diesel.

