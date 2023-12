Il flop dei Pendolini da 78 milioni di euro 

In certe giornate – quasi ogni weekend – servirebbero più treni per accontentare i passeggeri sardi. Ma i convogli a disposizione sono quelli che sono. Eppure nei depositi di Cagliari è ancora fermo uno degli otto “Pendolini” arrivati in Sardegna, quelli che avrebbero dovuto accorciare fino a due ore i tempi di percorrenza tra Cagliari e Sassari (ora più o meno a tre ore). L’Atr 465 (unico esemplare a quattro carrozze dei treni spagnoli comprati dalla Regione) è fermo da più di un anno. Ogni tanto viene portato fuori dal deposito alle spalle della stazione di piazza Matteotti, i tecnici accendono il motore, verificano che tutto funzioni. A volte viene lavato. E poi lo riportano dentro. Perché? Sembra che il convoglio non abbia le autorizzazioni necessarie e che addirittura - hanno spiegato negli ultimi mesi fonti sindacali - non sia stata conclusa la procedura di consegna alla Regione. Inutile chiedere di più a Trenitalia, che formalmente non sarebbe ancora entrata in possesso dell’ultimo treno. Sull’argomento è calato il silenzio. I “Pendolini “ sono costati 78 milioni di euro e sono entrati in servizio nel 2015, però non si sono mai spinti – se non durante qualche collaudo - fino ai 180 chilometri all’ora promessi al momento del taglio del nastro. Perché a dispetto del loro soprannome, gli Atr 365 prodotti dalla spagnola Caf, non hanno mai “pendolato”: l’oscillazione delle carrozze, che avrebbe permesso di affrontare le curve sul tracciato sardo con maggiore velocità, non è mai stata autorizzata dall’agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

