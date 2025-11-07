VaiOnline
Sassari.
08 novembre 2025 alle 00:28

Il flop degli orti urbani in via Paganini 

Flop degli orti urbani in via Paganini. L’esperimento del Comune, promosso dalla precedente giunta Campus, è al capolinea dopo appena un anno e, a breve, l’attuale amministrazione comunale smantellerà tutto. Si parla di 15 casette in legno, ognuna fornita di piccola autoclave e attrezzi da giardinaggio, al centro di 50 mq di verde che, nelle intenzioni, avrebbero dovuto essere coltivati con pomodori, zucchine e altri ortaggi. 254mila euro investiti nell’iniziativa, grazie a un bando ministeriale dedicato alle periferie, purtroppo sfumati perché nessuno si è candidato per affittare il fazzoletto di terra. Le proprietà sono state saccheggiate a più riprese e non è rimasto ben poco. «Purtroppo- dichiara Antonello Sassu, ex assessore all’Ambiente e ideatore dell’attività- per migliaia di persone che tengono al quartiere, ci sono quelle 50 a cui invece non interessa». Pareri diversi. «Il quartiere di Santa Maria di Pisa- afferma Gianluigi Onida, consigliere comunale di Avs- ha bisogno di altro. Valuteremo la realizzazione di qualcosa di utile». Forse un giardino o un parco giochi rimpiazzerà gli orti mentre, nel frattempo, continua il degrado. «In una di quelle casette dorme un ragazzo, che fa poi i bisogni nelle altre», riferisce una residente della via.

