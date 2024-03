Il Flixbus va contro il guardrail, morto un 19enne 

MODENA. Un pullman della Flixbus con 46 passeggeri a bordo, più i due autisti, si schianta in autostrada nel cuore della notte. Perde la vita un passeggero di 19 anni originario del Congo, mentre sono sei le persone ferite. Fra queste un uomo di 58 anni, il secondo conducente, che attualmente si trova ricoverato all'ospedale Maggiore di Bologna, è in Rianimazione.

È successo sull'A1 nel Modenese, in direzione Sud al chilometro 174, nel territorio di San Cesario. Lo schianto contro una delle barriere protettive dell'autostrada è avvenuto al buio delle due e mezza di notte mentre il pullman copriva la tratta Milano-Roma; pare che alcuni dei passeggeri presenti, di origine straniera, stessero raggiungendo la capitale per adempimenti legati al passaporto.

Le indagini delegate dalla Procura di Modena alla polizia stradale, che inevitabilmente ipotizzeranno l'omicidio stradale, ad ora non escludono le ipotesi che vengono sempre avanzate di fronte ad incidenti di questo tipo: una manovra azzardata di un automobilista oppure un guasto meccanico. Una può già dirsi comunque esclusa: l'autista del mezzo, di Alatri (Frosinone) è risultato negativo sia al test per l'alcol che per la droga. Dai primi accertamenti emergerebbe inoltre che l'uomo al momento dell'impatto non stava parlando al telefonino.

