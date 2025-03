Il Flamingo Roller Show incanta il PalaPirastu  

Non sorprende il tutto esaurito nelle due repliche di domenica al PalaPirastu: al Flamingo Roller Show erano presenti i campioni europei e mondiali di pattinaggio artistico a rotelle, disciplina che i cagliaritani con il tempo stanno imparando ad apprezzare. Tanto da non lasciare un posto libero, con oltre 4000 biglietti venduti. «L’evento fa parte di un tour italiano. Sono 500 gli atleti di tutta la Sardegna, mentre una quindicina tra i campioni europei e mondiali: la coppia mondiale Rossi-Esposito, il campione mondiale juniores Gomez, la campionessa mondiale Giada Luppi», spiega Pierluca Tocco, fondatore della “Dream come true company”, nata a Cagliari ma che ormai conta atleti in tutto il mondo. «È una disciplina cresciuta moltissimo negli anni, merito anche di spettacoli di questo tipo. Infatti, siamo alla settima edizione. Forse perché questo sport racchiude, oltre alla prestazione fisica, anche l’eleganza e la musicalità. Insomma, la gente può guardarlo senza annoiarsi, anche perché le musiche Disney piacciono a grandi e piccoli».

Durante la serata i brani sono stati eseguiti personalmente dalla cantante ufficiale del film Disney “Oceania”, Chiara Grispo, e il pubblico non si è fatto pregare per regalare calorosi applausi, che si tratti delle campionesse di pattinaggio sincronizzato da Padova e dell’inossidabile Franco Pulicati da Roma, che con 87 primavere non ha nessuna intenzione di appendere i pattini al chiodo. Una dimostrazione di come questo sport attragga appassionati di ogni età.

RIPRODUZIONE RISERVATA