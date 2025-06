Il Flamengo batte il Milan e conquista il “Selis” 

Buona la prima per il Flamengo, che al debutto nel Torneo “Manlio Selis” fa suo il titolo battendo in finale il Milan 2-1. I brasiliani, che ai quarti avevano eliminato il Cagliari, vincono la 28ª edizione della manifestazione riservata agli under 14, succedendo nell’albo d’oro all’Espanyol de Barcelona.

Decisive al “Nespoli” di Olbia le reti di Jean Carlos e Joao Vitor, eletto miglior centrocampista del torneo; a segno per i rossoneri Vigil, che allo scadere del primo tempo aveva accorciato le distanze illudendo il Milan. Al termine della sfida, diretta dall’arbitro di Cagliari (serie A e B) Giuseppe Collu, è andata in scena la cerimonia di premiazione, durante la quale, oltre alla squadra vincitrice, all’altra finalista e alle terze classificate ex equo, Atalanta e Genoa, sono stati premiati i migliori giocatori della quattro giorni gallurese. Per l’occasione a Olbia sono arrivati gli ex azzurri Walter Zenga, che ha premiato i portieri Orsini del Milan e Policella del Club Olimpico Romano, e Aldo Serena, che ha premiato il capo cannoniere del torneo (4 gol) Paulo Cezar del Flamengo.

Menzione particolare per il Pirri, arrivato agli ottavi di finale, unica formazione sarda insieme al Cagliari, e premio al suo allenatore Faret come miglior tecnico di una squadra dilettantistica. Momenti speciali con le premiazioni dei ragazzi dei reparti oncologici degli ospedali Businco di Cagliari, Santa Chiara di Pisa e Regina Margherita di Torino, protagonisti di quella che, in sede di presentazione, è stata definita “la partita più bella del torneo”, e della squadra ucraina della Lokomotiv Kyev.

