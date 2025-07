Il flamenco e il clown da protagonisti 

Anche nei piccoli centri dell’Oristanese l’estate si accende grazie a eventi capaci di trasformare borghi incantevoli in veri palcoscenici internazionali. È il caso di Tadasuni e Modolo che oggi e domani ospitano lo spettacolo El payaso y la flamenca, della compagnia internazionale Matteo Cifariello Comedy Acts.

Un’occasione speciale per vivere un’esperienza culturale di alto livello anche lontano dai grandi centri. Nella piazzetta di Santa Croce a Tadasuni e sul palco del Municipio di Modolo, la comicità di Clown Coletti e la passione flamenca di Irene Sierra “La Furriola” danno vita a un irresistibile duello artistico. Due mondi in apparenza lontani — quello del circo e del flamenco — si scontrano e si fondono in un’esplosione di gag, virtuosismi e improvvisazione. Il pubblico si ritrova così al centro di una sfida divertente, che diventa presto una storia d’amore e collaborazione, mostrando come la diversità possa generare bellezza. ( s. c. )

