Il fiume Santa Lucia è sempre un problema 

Il ricordo dell’alluvione del 2008 è ancora vivo, ma oggi – dopo la realizzazione di una parte dei lavori di messa in sicurezza e la manutenzione dei principali corsi d’acqua del territorio – le piogge non fanno più così paura. Molto è stato fatto, altrettanto dovrà essere ancora realizzato, ma il territorio di Capoterra è oggi più sicuro rispetto a quattordici anni fa, quando un’alluvione senza precedenti lasciò quattro morti e un territorio squassato dai fiumi in piena. «Fondamentali sono stati i lavori di allargamento della foce dei fiumi Masone ollastu e San Girolamo, che hanno permesso di mettere in sicurezza una volta per tutte quella zona», spiega il sindaco Beniamino Garau, «ora non ci resta che attendere l’abbattimento del ponti sulla strada statale 195, ultime barriere che limitano la portata dei due torrenti». Importanti sono anche le manutenzioni su fiumi e canali interni che il Comune porta avanti con regolarità da diversi anni. «Grazie a un progetto da 300mila euro», dice Garau, «interverremo prima dell’arrivo delle piogge autunnali. Inoltre, con la collaborazione della Teknoservice verranno ripulite circa duemila caditoie presenti nel territorio». Il fiume Santa Lucia è ancora un problema. «Ho sollecitato la Città metropolitana affinché intervenga al più presto», prosegue, «senza una pulizia attenta il rischio che possa esondare è concreto. A Poggio dei Pini fondamentale sarà l’abbattimento dell’Hydrcontrol e la costruzione del ponte, concepito in maniera del tutto diversa rispetto a quello che intendeva realizzare la Regione».

