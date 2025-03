Il fiume rubato, Ballao alla guerra 

Il sindaco non fa giri di parole: «La Regione ha programmato lo sviluppo di una vasta parte della Sardegna, di città e pianure, condannando a morte la nostra comunità». È una storia, questa, che passa dalle vicende degli sbarramenti e delle deviazioni idrauliche del Flumendosa. La rivendicazione di un paese di 700 abitanti che nel giro di sessant’anni si è visto scippare l’acqua del fiume che per secoli e secoli ne aveva sostenuto l’economia, le tradizioni e la cultura. Un paese che oggi – dalla posizione su un’ansa, un tempo privilegiata – osserva la miseria arrecata da quel saccheggio. «Il Flumendosa non scorre più nel suo letto originario, e il risultato», spiega Chicco Frongia, primo cittadino di Ballao, «è che è stato distrutto un equilibrio delicatissimo. In nome di cosa? In nome di un sistema idrico regionale insostenibile, che ha creato danni irreversibili per l’ambiente annientando le comunità rivierasche a valle delle dighe».

L’ecosistema distrutto

L’amministrazione comunale di Ballao ha fatto i conti e chiede il risarcimento dei danni alla Regione. «Precisamente, 20 milioni di euro per tutto ciò che ci è stato levato con lo sfruttamento illegale del Flumendosa». Non solo, «un indennizzo di 500mila euro all’anno per la perdita del reddito che sarebbe arrivato dalle attività sul fiume, ad esempio quelle sportive e turistiche». E ancora, «la fornitura gratuita dell’acqua ai residenti, al netto dei costi di depurazione e distribuzione». Il paese, sottolinea il sindaco, «è stato vittima di una iniqua programmazione regionale delle risorse idriche e di una gestione illegale dell’acqua». Illegale? «Illegale sì, perché non sono state osservate precise norme di legge sulla tutela delle acque e degli ecosistemi collegati».

Condotte e deviazioni

Le acque del Flumendosa oggi arrivano nei rubinetti delle case di 600mila sardi e nelle reti di irrigazione di 40mila ettari di campi. Mezza Sardegna, obiettivamente la parte più popolosa e la pianura più vasta, ha garantita l’acqua grazie alla portata del fiume sul cui percorso sono stati costruiti invasi e installate condotte e deviazioni. Così, se la diga di Bau Muggeris, costruita alla fine anni Quaranta del secolo scorso in territorio di Villagrande Strisaili, era stata pensata per dissetare l’Ogliastra; nel decennio successivo un altro importante sbarramento, quello di Nuraghe Arrubiu tra Orroli e Escalaplano, e il collegamento col lago Mulargia, tramite un reticolo di gallerie e collegamenti ha portato l’acqua fino a tutto il capo di sotto della Sardegna. «L’acqua del Flumendosa è arrivata alle pianure del Campidano, alla Trexenta, al Parteolla, fino a Cagliari, il suo hinterland e decine di altri comuni. La Regione ha programmato di far crescere l’agricoltura, l’urbanizzazione, il turismo costiero e l’industria garantendo a quei territori la risorsa idrica di cui non disponevano. Peccato però che l’abbia fatto senza mai porsi il problema del limite di deviazione dell’acqua oltre il quale non si poteva andare. Non considerando dunque le conseguenze devastanti per l’equilibrio del Flumendosa e per le comunità da sempre in simbiosi col fiume».

Il sale dal mare

Cosa è successo? Quale è stato il contraccolpo dello snaturamento del grande fiume? «Non sono state rispettate le norme sulla pesca, che impongono per esempio la realizzazione delle scale di risalita per le specie migranti, per cui sono scomparse le specie autoctone come la trota, lo spinarello, la cozza di fiume, i muggini». Addio pescato, ma anche l’agricoltura è andata in pezzi. «Poiché è diminuita l’acqua dolce, c’è stata una risalita dell’acqua del mare. I danni erano evidenti già negli anni Ottanta, con il primo allarme nella piana del Sarrabus dove centinaia di ettari di agrumeti sono stati bruciati dal sale. Le arance di Muravera erano famose ovunque, ma il crollo della produzione seguito alla perdita dei terreni ha portato alla chiusura della Agrumicola Sarrabus che raccoglieva i frutti e li distribuiva». E per Ballao in particolare, avvisa Frongia, «al danno si è aggiunta la beffa: non solo ci è stato scippato il fiume, ma non abbiamo neanche il servizio di irrigazione dei nostri quattrocento ettari di pianura lambiti dal Flumendosa».

RIPRODUZIONE RISERVATA