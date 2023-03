Il fiume rosa della solidarietà 

Erano in dodicimila e se la sono spassata alla grande, correndo e ballando alla Fiera con la musica di Radiolina. Le donne in maglietta rosa hanno invaso ieri Cagliari per la settima edizione di SoloWomenRun (foto Ungari), la manifestazione femminile di corsa ma anche - e soprattutto - di solidarietà. La gara di 9 km è stata vinta dalla sinnaese Elisabetta Orrù, ma la competizione più importante è quella riservata ai progetti solidali presentati dalle tante associazioni presenti: i tre più meritevoli si spartiranno il montepremi e saranno finanziati.

