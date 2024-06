Il fiume non restituisce il corpo di Cristian 

Udine. Sono partite ieri per la Romania, tra i gesti di affetto e la commozione di amici e parenti, le bare ricoperte di fiori di Patrizia Cormos e Bianca Doros, le due giovani scomparse nella piena del Natisone a Premariacco il 31 maggio. Così si è concluso il rito celebrato per le ragazze nella camera ardente vicina al cimitero di Udine, durante la giornata di lutto cittadino proclamata dal sindaco Alberto Felice De Toni. Ancora senza esito invece le ricerche di Cristian Casian Molnar, travolto dalla piena insieme alle due amiche: ieri sono stati trovati degli indumenti, ma non appartengono a lui.

Al cimitero

Il governatore del Friuli Massimiliano Fedriga ha fatto visita alla camera ardente e ha sottolineato, a margine, che «i soccorritori hanno fatto tutto il possibile per salvare i tre giovani». Il rito religioso è stato presieduto dal vescovo Atanasie di Bogdania, della Diocesi romena ortodossa d'Italia, e concelebrato da vari sacerdoti. Presente anche l'arcivescovo di Udine, Riccardo Lamba: «Per testimoniare la nostra vicinanza umana e cristiana e per una preghiera comune», ha detto. Attorno alle bare e ai familiari si sono stretti parenti, amici, colleghi di lavoro dei genitori delle due giovani, che risiedono tra Campoformido e Udine.

Gli accertamenti

Proseguono intanto le indagini sulla morte di Patrizia e Bianca e sulla scomparsa di Cristian: i carabinieri hanno acquisito le testimonianze delle persone coinvolte, dei familiari e dei testimoni oculari, compresi alcuni dei soggetti che hanno realizzato il video che ha documentato la tragedia in diretta. Acquisiti anche i tabulati e le conversazioni tra Patrizia e il Nue. Le indagini riguarderanno il rispetto delle procedure e la correttezza della cartellonistica lungo il Natisone: ci sono segnali di pericolo di annegamento e divieto di balneazione, ma andrà aggiunto quello di pericolo di piene improvvise, che sul lato percorso dai tre ventenni per giungere sull'argine sembrerebbe assente.

RIPRODUZIONE RISERVATA