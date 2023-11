Il fiume delle anguille è diventato una bomba ecologica 

INVIATO

Maracalagonis. Era il bengodi dei bambini del paese che andavano a pescare anguille in quel fiumiciattolo. Le acque del rio Cortis erano talmente pulite che le massaie lavavano i panni sulle rive di quel corso d’acqua. È diventato una sorta di bomba ecologica perché, nel frattempo, è diventato lo scarico fognario (abusivo, ovviamente) di tante case che si affacciano sul ruscello. Una situazione tanto grave che ha spinto 360 cittadini a inviare una petizione alla sindaca Francesca Fadda, chiedendole di intervenire.

La situazione

E, se gli agenti patogeni che proliferano nel rio non si vedono, i residenti devono fare i conti con un tanfo che, in certi momenti, diventa insopportabile. «D’estate», interviene Raimondo Scano che, gestisce con la moglie una rivendita di frutta e verdura, «il problema si sente molto. In particolare, la puzza è tremenda nei pressi di alcuni tombini». Tombini che, quando piove molto, diventano anche una valvola di sfogo per l’acqua in eccesso che si riversa nella strada. Anche perché, sotto quel tetto in calcestruzzo, c’è di tutto. «Si dice», interviene Giona Lugas, uno di quei bambini del passato che pescava anguille, «ci siano carcasse di moto e forse anche di auto che finiscono con il creare un ulteriore tappo». Eppure, di tanto in tanto, qualcosa si fa. «È stata effettuata la pulizia del rio», aggiunge un altro residente, Pietro Montis, «ma, evidentemente, non basta. L’unica cosa da fare è individuare i responsabili degli scarichi vietati: visto che, per ogni allaccio si deve fare una richiesta, facendo controlli incrociati, non dovrebbe essere difficile individuare gli abusivi».

La passeggiata

Sono due le zone nelle quali il problema si sente di più: nella parte centrale di via Nuoro, quella che ospita il mercatino del lunedì proprio nella passeggiata che è anche la copertura del rio. E nella circonvallazione dove il ruscello torna a scorrere a cielo aperto. «Non vi rendete conto di che cosa significa essere costretti a tenere le finestre chiuse anche in estate», dice una donna che abita a qualche decina di metri dallo sbocco del corso d’acqua. «Magari penserete che sono una vigliacca ma ho paura di dire il mio nome», dice. Ma poi aggiunge: «Non so chi sia a usare il rio come scarico fognario ma è un criminale. A parte l’odore insopportabile, mette a rischio la nostra salute. E anche i nostri investimenti. Un mio vicino non è riuscito a vendere casa proprio perché l’acquirente ha scoperto l’esistenza di questi problemi». E, se non bastassero gli scarichi abusivi, ci pensa la natura. «Io», dice Efisio Serra, davanti al cancello di casa, «fortunatamente non sento questa puzza. In compenso, hanno piantato i carrubi che, per un paio di mesi all’anno, emanano un odore insopportabile».

Il Comune

La vicenda, ovviamente, è finita in Aula consiliare. «Ho voluto portare», racconta il consigliere di opposizione Saverio Pinna, «la voce delle 360 persone che hanno firmato la petizione. È un problema che deve essere affrontato dalla sindaca, deve avere il coraggio di non dire sì a tutti». Un suggerimento? «Un’ordinanza con la quale si dà il tempo agli abusivi di mettersi in regola. E poi li sanzioni». La sindaca Francesca Fadda, dal suo canto, giura di non volersi tirare indietro. «Sono già venuti Asl e Arpas. Una ditta specializzata è stata incaricata di cercare con le videocamere gli scarichi e tutte le autorizzazioni. Mi chiedo solo perché il problema, vecchio di decenni, è venuto fuori solo ora».

La storia

Mettendo da parte le polemiche politiche, la domanda è un’altra: perché quel rio è stato coperto. La risposta arriva dalle pagine de L’Unione Sarda dell’8 novembre 1931. «Sotto l'impeto delle acque invadenti due case dalla frazione di Maracalagonis sono crollate, senza causare fortunatamente delle vittime, ed altre otto sono rimaste più o meno lesionate». Un’alluvione che non ha ucciso nessuno ma che ha spaventato tanti. E, nel giro di qualche decennio, il rio è stato messo in sicurezza proprio coprendolo.

RIPRODUZIONE RISERVATA