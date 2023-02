Il Fisco nell’Eldorado degli aerotaxi 

L’Eldorado degli aerotaxi è a Olbia e il fisco ci mette il naso. La Guardia di Finanza, per la prima volta, ha acceso la luce sui circa 3500 movimenti all’anno delle società che portano vip e turisti a cinque stelle nell’aeroporto Costa Smeralda. Ovviamente si parla di aerei che garantiscono in esclusiva i movimenti per facoltosi passeggeri, con destinazione il terminal affidato ad Eccelsa Aviation. Le Fiamme Gialle hanno spulciato i dati contabili delle tratte coperte da 36 società di aerotaxi (26 dell’Unione Europea, le altre israeliane, turche serbe, statunitensi, britanniche e svizzere) ed è emerso che gli aerotaxi hanno “dimenticato” di versare i 100 euro di imposta prevista per passeggero (200 euro sulle tratte superiori ai 1500 chilometri). Si parla di verifiche su circa 10mila passeggeri passati per Olbia dal 2017 al 2020. I mancati versamenti relativi al trasporto dei passeggeri, hanno accumulato un debito nei confronti dell’erario di circa un milione e mezzo di euro. Ma il dato che emerge dalla indagine (senza precedenti) coordinata dal capitano Carlo Lazzari è la centralità del terminal di Eccelsa nel panorama europeo degli aerotaxi.

Olbia nella top ten

I finanzieri hanno messo insieme dati raccolti esaminando le migliaia di passaggi a Olbia degli aerotaxi. Oltre all’aspetto fiscale, è emersa la rilevanza del Costa Smeralda in questo settore. Durante la stagione estiva non c’è partita, Olbia è in testa alle destinazioni degli aerotaxi insieme a Parigi e Nizza. Con la differenza che Parigi ha almeno sette terminal dedicati e Nizza tre. Nella top ten ci sono anche Londra e Ginevra. Dai dai delle Fiamme Gialle si può ricavare una sorta di mappa delle tratte, con Olbia al centro. I collegamenti si estendono a raggiera con Parigi, Nizza, Londra, Ginevra, Milano, Roma, Tel Aviv, Mosca, citta di Turchia e Medio Oriente. Nei mesi estivi, il traffico è frenetico. Dei circa settemila transiti annui di Eccelsa, circa la metà sono aerotaxi. L’accertamento fiscale nasce dalla rilevanza dei numeri. La tipologia è la più varia, si va dal viaggio di 20mila euro per tutta la famiglia ai passeggeri che condividono con altri il volo per “risparmiare”. C’è anche chi si porta appresso la bicicletta (da migliaia di euro) e prosegue il viaggio sulla due ruote sino a destinazione.

Ora pagano tutti

Il “giro di vite” fiscale si è tradotto in cartelle che stanno arrivando agli indirizzi di aerotaxi in mezzo mondo. Adesso pagano tutti e subito. Ma la prova vera sarà la prossima estate. Si prevede già un boom di arrivi sul Costa Smeralda.