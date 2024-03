Il fiore della vita nella maschera de Su Boe 

Nello scatto del lettore Bryan Vacca - che su Instagram pubblica come ares_photo05 - una maschera di Su Boe custodita al museo delle maschere mediterranee di Mamoiada e fotografata in occasione di Cortes Apertas. Su Boe è tra le maschere più conosciute di tutta l’Isola e rappresenta un'elaborazione fantastica del bue, animale sacro fin dai tempi più antichi. Su Boe può essere decorata in modi diversi: in questo caso ha il fiore della vita, il simbolo della prosperità, della speranza e del buon auspicio.