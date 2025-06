Il finto medico di Papa Wojtyla  truffa la famiglia di un ragazzo autistico 

Roma. Si presentava come il medico personale di Giovanni Paolo II e di oltre cinquanta cardinali. Il suo curriculum lo descriveva come un luminare dell’autismo, esperto in terapie d’avanguardia a base di cellule staminali. Il 63enne argentino esercitava la professione medica senza alcuna abilitazione in Italia e ieri è finito ai domiciliari, accusato di truffa aggravata ai danni della famiglia di un 15enne affetto da una grave forma di autismo.

Le indagini sono partite dalla denuncia dei genitori del giovane. Secondo l’indagine della polizia postale il sedicente specialista aveva proposto un trattamento basato su un “trapianto di cellule staminali” e la famiglia ha pagato 30 mila euro in contanti per due anni di trattamento con materiali scaduti e potenzialmente dannosi.

La perquisizione nella sua abitazione ha portato al sequestro di oltre 400 schede personali di pazienti (alcuni affetti da gravi patologie), numerose confezioni di farmaci scaduti e provette contenenti esami biologici non identificati.

