Il finale sorride alla Tharros 

La sesta giornata del campionato nazionale di Serie C femminile ha confermato il momento positivo della Tharros e gli affanni di un Caprera seppure in sensibile crescita.

Terzo risultato utile

Le oristanesi, dopo un avvio difficile coinciso con le sconfitte con lo Spezia e con il Moncalieri, e superato lo scotto della debuttante, ora sembrano aver preso le misure della nuova categoria. Vinto il derby col Caprera e pareggiato in casa il match contro l’Accademia Calcio Vittuone, la squadra biancorossa nell’ultimo turno ha colto il terzo risultato utile consecutivo e la prima vittoria esterna stagionale espugnando il campo delle fiorentine della Rinascita Doccia per 2-1.

Un successo arrivato solo nel finale grazie alla rete della Mattana, che fa il paio con il gol di Scalas (alla prima rete in stagione) nel primo tempo, dopo il provvisorio pareggio delle toscane. La squadra di Luca Suella sale a quota sette in classifica (con una gara da recuperare), allontanando la zona playout e avvicinando le squadre di centroclassifica. Nel prossimo turno, domani dalle 14, le biancorosse ricevono la Roma (settima a dieci punti) con l’obiettivo di allungare la striscia positiva in una gara che potrebbe valere l’aggancio alle capitoline.

Le isolane

Altra sconfitta invece per il Caprera, ancora alla ricerca dei primi punti stagionali e inchiodata a fondo classifica (ma con una partita in meno). Le ragazze di Angelo Cossu escono sconfitte dalla sfida interna contro le genovesi dell’Angelo Baiardo, un 2-3 (a segno Ashley e Donato) che nonostante non porti punti lancia comunque importanti segnali di ripresa per le neroverdi dopo le quattro pesanti sconfitte. «Siamo in crescita, abbiamo lavorato tanto e meglio e abbiamo avuto delle risposte positive», dice la trequartista siciliana Martina Donato, autrice nella ripresa della seconda rete per le sarde: «Meritavamo qualcosa in più, le avversarie erano alla nostra portata. Continuiamo a lavorare e a puntare sempre al massimo. Siamo tutte nuove, la rosa deve essere ancora completata e dobbiamo recuperare le infortunate». Le attenuanti generiche ci sono tutte per una squadra che ha in testa solo un obiettivo, la salvezza. «Cerchiamo di ottenere il massimo in ogni partita, sono sicura che i risultati arriveranno», scommette la 25enne ex Crotone originaria di Messina, che punta già all’impegno di domani contro le milanesi della Pro Sesto. «Scendiamo in campo per vincere sempre, sono fiduciosa».

