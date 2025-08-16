Il film sulle colonie penali sarde vince a Locarno 

Aveva in partenza tutte le carte per tornare dal 78esimo Festival di Locarno con un premio in tasca. E così è stato. L’intenso docufilm “Nella colonia penale” interamente girato in Sardegna dai registi Gaetano Crivaro, Silvia Perra, Ferruccio Goia e Alberto Diana ha vinto in Svizzera il Marco Zucchi Award. Si tratta di un premio che la giuria designata dalla Semaine de la Critique assegna in memoria del suo delegato generale scomparso nel 2020 ed è offerto dalla famiglia del giornalista che intende in questo modo ricordarlo «osservando i film in concorso con quel suo stesso sguardo curioso e rivolto al futuro».

Lo spirito

Come raccontato dal nostro giornale in anteprima «il film racconta la vita quotidiana di detenuti e agenti nelle case di lavoro all’aperto di Isili, Mamone e Is Arenas», spiega la produzione, la sarda Mommotty, «e si chiude con L’Asinara, dove si può dire sia passata la Storia degli ultimi settant’anni del nostro paese». Aggiungendo che «queste forme di gestione del carcere sono fondate su un modello ereditato dall'imperialismo europeo».

Motivazioni della giuria

E, infatti ecco la motivazione della giuria (formata da Stéphane Gobbo, Mala Reinhardt e Simonetta Sommaruga) che ha colto nell’essenza le intenzioni di autori e produttori: «Il Premio Marco Zucchi al documentario più innovativo in termini di immagine e linguaggio cinematografico va a “Nella colonia penale”. Ambientato in Sardegna, il film documenta, in quattro capitoli distinti, la vita quotidiana delle ultime colonie penali d’Europa, una delle quali trasformata in riserva naturale. Riprendendo prigionieri, guardiani e animali attraverso un’estetica che intreccia queste diverse prospettive, i cineasti offrono una riflessione poetica e talvolta spiazzante sulla detenzione, sull’esperienza della reclusione e, più in generale, sul nostro rapporto con il mondo».

Lo staff

Grande soddisfazione per tutto lo staff presente ieri a Locarno. Un docufilm nella sale a ottobre che nasce da un’idea originale di Nicola Contini, come detto è scritto e diretto da Crivaro (nato a Crotone), Perra (cagliaritana), Goia (di Formia) e Diana, originario di Iglesias. E prodotto dallo stesso Contini, Laura Biagini, Matteo Incollu e Federica Ortu per Mommotty.

Sul podio

Sul palco del prestigioso festival internazionale ticinese ha poi trionfato Sho Miyake aggiundicandosi il Pardo d’oro Gran Premio del Festival della Città di Locarno per il miglior film con “Tabi to Hibi”, in cui il regista con una struttura a matrioska mette insieme due opere del mangaka Yoshiharu Tsuge accomunate dal voler raccontare le difficoltà e le ansie delle persone comuni nel rapportarsi con l'altro. Il premio speciale della Giuria - Comuni di Ascona e Losone per questa categoria è andato a “White Snail” di Elsa Kremser e Levin Peter, che ha portato a casa pure il Pardo per la migliore interpretazione ai due protagonisti, Marya Imbro e Mikhail Senkov. Riconoscimento andato anche alle attrici Manuela Martelli e Ana Marija Veselčić per “God Will Not Help” di Hana Jušić. Pardo alla miglior regia della Città e Regione di Locarno, invece, ad Abbas Fahdel per “Tales of the Wounded Land”. Nel concorso Cineasti del presente il Pardo d’oro è andato a “Hair, paper, water...” di Nicolas Graux e Trương Minh Quì. Tra i Pardi di Domani, nei Corti d’autore trionfa, invece, “A Very Straight Neck” di Neo Sora, mentre al Concorso internazionale “Hyena” di Altay Ulan Yang. Miglior opera prima è “Blue Heron” di Sophy Romvari, mentre il Pardo Verde va a “Mare’s Nest” di Ben Rivers. Il documentario “With Hasan in Gaza” tratto da delle riprese di venti anni fa di Kamal Aljafari, ha invece ricevuto l’Europa Cinemas Label per incentivare la sua distribuzione sugli schermi della rete Europa Cinemas. (red. spet.)

