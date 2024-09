Il film monstre da 215 minuti già in zona Leone 

Chiunque, entrando nella sala Darsena ieri sera alle 19.30 per vedere “The Brutalist” di Brady Corbet, film in concorso a Venezia '81, ha pensato in cuor suo di uscire prima della fine di questo film monstre per durata (215 minuti) per addentare un costosissimo panino del Lido, ma nessuno lo ha fatto. Anche quando a metà proiezione, quasi a provocare, il regista ha imposto a una platea sgomenta e affamata, una pausa di 15 lunghissimi minuti affidando allo schermo un'immagine fissa con tanto di timer.

Insomma, altro che critiche a venire, nel caso di “The Brutalist” è stato il migliore test possibile per questo grande film che guarda già ai premi e racconta, tra poca realtà e molta fantasia, la storia dell'architetto ebreo ungherese László Toth (Adrien Brody), emigrato negli Stati Uniti nel 1947. Una storia melodrammatica, esaltata dalla pellicola 70 mm e dalle musiche di Daniel Blumber, di questo architetto sopravvissuto all'Olocausto, artista tormentato, problematico, drogato e forse anche abusato che si trasferisce in America, lasciando l'amata moglie malata (Felicity Jones) in Europa. Negli States inizialmente vive in povertà finché incontra un singolare mecenate tanto pieno di sé quanto poco intelligente (Guy Pearce), che gli dà un incarico importante che potrebbe finalmente riscattarlo. Ma è solo l'inizio di una incredibile Odissea piena di alti e bassi.

Frase cult del film la risposta che dà László a chi gli chiede perché abbia scelto di fare l'architetto: «Risponderei così, quanto è meno difficile fare un cubo piuttosto che spiegare cosa sia? Qui tutta la differenza».

