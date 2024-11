Il film festival produce cultura e lavoro 

Il “Carbonia film festival” ha solleva il sipario, ma alla luce della ribalta finisce anche il suo indotto.

La rassegna

L’iniziativa inaugurata ieri alla Fabbrica del cinema della Grande miniera di Serbariu, giunta pur con nomi diversi alla sedicesima edizione, ha un discreto impatto economico anche per il territorio del Sulcis Iglesiente. Attira non solo ospiti e visitatori da ogni parte della Sardegna ma, per il fatto stesso di dover andare in scena, necessita di professionalità e servizi interni all’organizzazione (società Umanitaria e Scila) ma soprattutto esterni. Ruota quindi tutto un mondo di ristoratori (7), albergatori (3), tecnici di varia natura (15), assistenti nelle sale (9), insegnanti per i corsi nelle scuole (2), trasportatori (2), fornitori di servizi di affissione e stampa (2), comunicatori e allestitori (4). Provengono sia dalla città che dal territorio.

Al lavoro

Benedetta Deriu è da tempo una delle esperte addette all’accoglienza al pubblico: «Questo festival – dice – è un evento di rilievo nazionale, una macchina complessa che offre cultura e anche lavoro». Il festival è anche un trampolino per i giovani, come la social media manager di Carbonia Monica Dessì:«Opportunità doppia: dal punto di vista lavorativo ma anche come vetrina che già in passato mi ha permesso di essere notata e di essere stata ingaggiata per altri eventi di spessore». Sempre sul piano tecnico, la rassegna obbliga ad avere professionalità in ogni settore, come Alessandro Zoboli per quanto attiene gli allestimenti: «Si creano sinergie, – dice - si alimenta un indotto diversificato che permette di fare crescere anche i giovani che si affacciano per la prima volta in questo campo». E ai giovani ci pensano i docenti ingaggiati per i corsi nelle scuole, come Gabriele Pappalardo: «La rassegna – spiega - ci permette di mettere a frutto i nostri anni di formazione nel mondo del cinema e di restituire ai ragazzi del Sulcis le nostre competenze nella certezza che qualcuno fra loro vorrà seguire la nostra strada».

L’accoglienza

Gli ospiti del festival e visitatori in arrivo possono avvalersi degli alberghi e dei b&b. Sono trenta le camere prenotate, fra le quali quelle del Tanit: «Il festival del cinema di Carbonia – analizza dal locale Maxwell Frongia - è un esempio concreto di destagionalizzazione: abbiamo bisogno di questi eventi perché non possiamo permetterci di pensare solo ai mesi estivi». Grazie a momenti collaterali come serate con dj, il festival si trascina anche nei punti ristoro, tra cui il Vinile: «È già la seconda volta che aderiamo – confessa Jenny Musu - e il riscontro è evidente: ad animare le serate sono visitatori di Carbonia ma anche persone che arrivano da oltre il Sulcis Iglesiente proprio per il festival». È uno degli obbiettivi della rassegna, chiarisce Moreno Pilloni, fra i responsabili della Fabbrica del cinema: «Il festival valorizza l’immagine di Carbonia attirando iniziative culturali e favorendo quelle commerciali: un’occupazione che, benché temporanea, stimola lo sviluppo di competenze».

