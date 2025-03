Il film del sassarese Scavio al festival di Bari 

La ribellione (fallita) di una guardia giurata rimasta senza lavoro dopo la chiusura di una miniera di carbone in Sardegna. Il primo lungometraggio del regista sassarese Sergio Scavio, dal titolo “La guerra di Cesare”, verrà proiettato sabato alle 16 al Teatro Petruzzelli di Bari per “Meridiana” il nuovo concorso inserito nel prestigioso Bif&st. Il film sassarese se la vedrà con opere di colleghi francesi, greci, tedeschi, portoghesi e diverse co-produzioni che coinvolgono pure alcuni Paesi del Mediterraneo. Il film è prodotto da Ombre Rosse, Wellsee, in associazione con Metaphyx, in collaborazione con Rai Cinema e il contributo di Ministero della Cultura e Regione Sardegna, più il sostegno di Fondazione Sardegna Film Commission, Fondazione di Sardegna e Roble Factory. Ha anche trovato una distribuzione (RS Production e Mirari Vos) e dovrebbe uscire nelle sale in estate.

Storia e cast

“La guerra di Cesare” ha come protagonista Fabrizio Ferracane attore siciliano che ha iniziato col teatro ma poi si è fatto notare pure al cinema (Nastro d'argento per “Il traditore”) e nelle fiction come la recente “The Bad Guy” e “Il re” dove – combinazione- ha lavorato insieme al sassarese Alessandro Gazale, che nel film sassarese interpreta Mauro.Le scene sono state girate a Sassari, Ossi, e soprattutto nell'ex borgo minerario dell’Argentiera e nella miniera dismessa di Monteferro-Canaglia. La storia, scritta da Scavio e Pier Paolo Piciarelli, parla infatti di una miniera abbandonata dove Cesare e Mauro, ex amici e minatori, sono guardie giurate. Saltata l'acquisizione e il rilancio della miniera da parte di un'azienda cinese, i due restano senza lavoro. Mauro tenta di incendiare un ufficio della miniera ma perde la vita. Cesare (Ferracane) parte con Francesco, il fratello di Mauro, verso la città dove l'azienda mineraria ha la sua sede, determinato a vendicare la morte dell’amico. Le cose non andranno come si aspettava.Nel cast anche il cagliaritano Luciano Curreli e Francesca Ventriglia, foggiana trasferita da tempo a Sassari, che ha lavorato nella fiction Rai “Per Elisa-Il caso Claps” e nel pluripremiato film “Ariaferma”, girato nell'ex carcere sassarese di San Sebastiano, con protagonisti Silvio Orlando, Toni Servillo e lo stesso Ferracane. (gp. ma.)

