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07 agosto 2026 alle 01:22

Il film da (ri)vedere 

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Non solo Christopher Nolan. Questa sera alle 21.15 su Rai 3 c’è da rivedere “Itaca- Il ritorno”, pellicola di Uberto Pasolini del 2024. Dopo 20 anni di assenza, Odisseo approda sulle coste di Itaca. Il re scopre che molte cose sono cambiate da quando è partito per combattere nella guerra di Troia. Non più il potente guerriero che la sua gente ricorda, deve salvare la sua famiglia. Liberamente tratto dagli ultimi canti dell’Odissea.

Ralph Fiennes e Juliette Binoche vestono i panni dei due protagonisti; la pellicola segna la terza collaborazione tra i due attori dopo “Cime tempestose” (1992) e “Il paziente inglese” (1996).

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