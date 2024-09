Il figlio sopravvissuto: «Mamma e papà urlavano»  

Sangue dappertutto, quei colpi di pistola e le urla, mentre fuori diluviava. «Stamattina a casa urlavano tutti, babbo e mamma urlavano». È il drammatico flashback fatto dal 14enne sopravvissuto alla strage della sua famiglia mercoledì a Nuoro, mentre i soccorritori lo accompagnavano in ospedale dopo essere stato colpito di striscio alla nuca da un colpo di pistola sparato dal padre Roberto Gleboni. In casa senza vita aveva appena lasciato la mamma, la sorella, mentre il fratellino era ferito gravemente. Parole hanno dato forza alla tesi della lite nei momenti che hanno preceduto la tragedia. Ancora da capire il perché. È stato il ragazzino ferito ad aprire la porta di casa a carabinieri e polizia dopo la strage. Momenti tesissimi, perché in quegli attimi concitati, con Paolo Sanna ferito sul pianerottolo, gli agenti pensavano che Roberto Gleboni fosse ancora armato all’interno dell’appartamento .

Miracolato

Il ragazzom unico sopravvissuto alla strage della sua famiglia, è un miracolato. Operato dai chirurghi di Otorinolaringoiatria che gli hanno rimosso alcune schegge dalla mandibola. Non può incontrare nessuno, nemmeno i nonni materni, ma solo il personale sanitario, prima di essere sentito dagli inquirenti in modalità protetta e con il supporto del suo tutore legale (nominato l’avvocato Antonio Cualbu), e di uno psicologo infantile. Una forma di tutela della verità per evitare di inquinare quell’unico racconto custodito dell’unico testimone oculare della strage di mercoledì mattina nell’appartamento di via Ichnusa.

Salvo per caso

Ieri sono stati sentiti dagli inquirenti diversi vicini di casa e parenti, per cercare di ricostruire ogni particolare possibile, anche il più insignificante. Si attendono i racconti dei testimoni più importanti: il figlio 14 enne e la mamma di Roberto Gleboni, che non sono i soli miracolati nella strage. Anche il fratello di Roberto Gleboni, Antonio si considera lui stesso un sopravvissuto: «Mi sono reso conto subito di cosa mi sarebbe successo» dice al telefono consapevole che se Roberto lo avesse trovato in casa dalla mamma dove viveva, quasi certamente lo avrebbe giustiziato. «Sono scioccato, non riesco a ragionare». Quello con Roberto non era un rapporto idilliaco. «Eravamo anni che non ci parlavamo. Avevamo litigato. Non mi ha detto nulla nemmeno quando veniva a casa da mamma, ma era tranquillo».

La telefonata

La mattina Antonio era su un autobus di linea diretto a Siniscola. Per questo era uscito presto dalla casa di via Pertini, salutando mamma Maria. Quando il fratello Roberto dopo la carneficina in via Ichnusa è arrivato, lui era già andato via. La Punto dell’assassino era parcheggiata sotto i palazzi «in maniera anomala, mai sostava sotto i pilotis» racconta una residente. Roberto parcheggiava sempre l’auto nella via superiore. Se fossi uscita anche io mi avrebbe sparato». Quando la polizia è arrivata nell’appartamento non sapeva ancora che era morto. «Non so cosa gli sia balenato in testa, non c’ero. Mi è arrivata una chiamata mentre ero in pullman, così sono tornato a Nuoro».

