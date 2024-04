Il figlio racconta in docufilm la vita dei genitori disabili  

Una storia di lotte contro le barriere, superate dalla caparbietà e dall’amore. Quella di Anna Maria Loi e Giovanni Cossu, raccontata dal figlio Emanuel, nel documentario “Con le nostre mani”. Entrambi sono stati colpiti da piccolissimi dalla poliomielite, lei sestese, lui bosano, e si sono sposati, creando una famiglia.

Ora una nuova tappa per il documentario, uscito due anni fa, che è stato selezionato tra i finalisti del Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera, il più importante festival sociale italiano in collaborazione con Rai Per la Sostenibilità – ESG e Rai Cinema, ed è visibile sul sito di RaiPlay e quello del festival. Il documentario con più visualizzazioni vincerà il premio Rai per un sorriso. Un film per commuoversi ma anche per imparare, specie quando i due protagonisti raccontano che hanno dovuto fin da bambini affrontare i pregiudizi negativi: «È una storia di amore di lotta e barriere superate, e spero che la vita di babbo e mamma sia un esempio positivo, anche se ora babbo non c'è più», racconta Emanuel, che ha 39 anni, e ha realizzato anche altri documentari tra cui Le voci del Sant’Elia sulla storia dello stadio. «Benché in sedia a rotelle i miei genitori hanno lavorato con le loro mani per costruirsi una vita». A maggio la premiazione del festival.

