«Il figlio non maltrattò Anna Maria Merola» 

«Assolto, per non aver commesso il fatto». Erano da poco passate le 13.30 di ieri quando la giudice del Tribunale, Lucia Perra, ha fatto cadere l’accusa di maltrattamenti nei confronti di Roberto Demurtas, 30 anni, figlio di Anna Maria Merola, 59 anni, l’infermiera con problemi di deambulazione che è deceduta il 2 agosto 2017 nel rogo dell’abitazione a Carbonia. Per la Procura quel rogo non è stato casuale, ma appiccato dal marito, Giuseppe Demurtas, 64 anni, accusato di omicidio premeditato e maltrattamenti, finito a processo davanti alla Corte d’assise di Cagliari.

Lacrime e emozione

La lettura del dispositivo della sentenza è stato accolto da lacrime liberatorie sia da parte dell’imputato, sia dal suo difensore, l’avvocato Giovanni Antonio Lampis, che aveva scelto in udienza il rito abbreviato, separando così di fatto la posizione di Roberto Demurtas da quella del padre Giuseppe, poi rinviato a giudizio. L’emozione era tanta, anche perché il pubblico ministero Paolo De Angelis aveva chiesto per il giovane una condanna a 3 anni di reclusione al termine di una requisitoria durate sei ore. Quanto lunga e argomentata era stata la discussione della pubblica accusa, quanto meticolosa e appassionata è stata la difesa che ha evidenziato una serie di contraddizioni nelle testimonianze soprattutto di alcuni parenti della donna deceduta. L’avvocato Lampis aveva anche fatto presente alla giudice che, già in passato, il tribunale civile di Cagliari aveva respinto la richiesta di allontanamento del marito e del figlio dalla casa familiare avanzata da Anna Maria Merola: i carabinieri, intervenuti in più occasioni per sedare presunte liti all’interno della famiglia, secondo il difensore non avevano trovato alcun riscontro alle accuse della donna e i Servizi sociali del Comune di Carbonia, incaricati dal giudice Maria Grazia Bagella di accertare le condizioni di vita all’interno del nucleo familiare, non avevano trovato accertato che l’infermiera fosse perseguitata dal figlio e dal marito.

In Corte d’assise

Nel frattempo, con un cambio di collegio, è stato rinnovato il processo davanti alla Corte d’assise che vede imputato – con la pesante accusa di omicidio premeditato – il 64enne Giuseppe Demurtas. Per il procuratore aggiunto Paolo De Angelis avrebbe appiccato il rogo con l’intenzione di uccidere la moglie. A pesare sulla decisione di rinviarlo a giudizio sarebbero state le denunce per maltrattamenti depositate in Procura dalla stessa Anna Maria Merola contro marito e figlio (ieri, però, assolto con la formula più ampia), poi la testimonianza dell’ex parlamentare Maria Gabriella Pinto, cugina della donna deceduta, che avrebbe confermato gli episodi. Numerosi altri testimoni, tra i quali Pietro Demurtas, l’altro figlio della coppia, avevano poi smentito seccamente la madre. Tra 90 giorni verranno depositate le motivazioni della sentenza.