Il figlio li accusa di maltrattamenti: assolti 

Erano sospettati di atti vessatori nei confronti dei figli, accusati da uno dei ragazzi di infliggere punizioni corporali brutali e mortificanti: di essere svegliati nel cuore della notte e chiusi in bagno fino all’indomani se dimenticavano di tirare lo sciacquone, inginocchiarsi sui ceci per diverse ore, stare fermi con la faccia contro il muro, mangiare per terra in bagno, picchiati con scope e bastoni, cinte dei pantaloni e cavetti del computer. Accuse, quelle rivolte a due genitori da uno dei figli adolescenti, spazzate vie l’altra mattina dal giudice Giuseppe Pintori al termine del processo con rito abbreviato: il ragazzino avrebbe mentito, tanto che pure il pubblico ministero Nicola Giua Marassi alla fine ha sollecitato di far cadere le imputazioni.

La vicenda

I sospetti di maltrattamenti, finiti prima al centro di un procedimento davanti al Tribunale dei Minori (archiviato) poi in Procura, sarebbero durato dal 2014 sino ai giorni nostri. La coppia, difesa dall’avvocata Susanna Deiana, si era vista prima sospendere la potestà genitoriale e poi anche costretta a vedere i figli minori portati in comunità dai Servizi sociali. Per tenere totalmente anonima l’identità dei bambini coinvolti il giornale ha scelto i non pubblicare né il luogo né ulteriori dettagli su dove si sia verificata la vicenda. Ma sta di fatto che, papà e mamma si sono visti accusare dal figlio più grande di gravissimi maltrattamenti, tanto che – al termine delle indagini – la pm Diana Lecca ne aveva sollecitato il rinvio a giudizio.

Le incongruenze

In realtà, nel corso del procedimento, è poi emerso che il ragazzo che accusava i genitori sarebbe stato a sua volta vittima di bullismo di altri adolescenti e che l’ostilità con la famiglia era legata al fatto che volesse uscire da solo in discoteca in seconda serata, quella degli adulti, senza essere accompagnato da un familiare. Un conflitto che l’aveva poi convinto a sporgere querela in Questura. Ma alla fine una serie di testimonianze e l’incidente probatorio hanno fatto emergere l’insieme di bugie e false prove (anche manipolando dei file audio col telefono) che il giovane aveva escogitato per provare a mettere nei guai i genitori e alcuni dei fratelli.

L’assoluzione

Un castello di accuse false che si è sgretolato prima al Tribunale dei Minori e poi davanti al giudice Pintori che ha assolto padre e madre «perché il fatto non sussiste». Nel frattempo, però, in sede di accertamenti, per qualche tempo la coppia è stata passata al microscopio dai Servizi sociali, sospesa per un po’ la patria potestà e si è vista i figli minori messi in comunità.

