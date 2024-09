«Il figlio disabile deve lasciare l’alloggio» 

Dovrà lasciare l’alloggio che era stato concesso al padre deceduto. Né il Ministero della Difesa né i giudici amministrativi hanno concesso deroghe al figlio disabile di un militare deceduto qualche anno fa. «I figli e nipoti, ancorché versanti in una situazione di handicap grave», si legge in una sentenza recentemente depositata dal Tar Sardegna, «non possono vantare diritti, in quanto non sono stati destinatari di una concessione riguardante un alloggio demaniale».

Il ricorso

A presentare un ricorso davanti alla Prima sezione del Tribunale amministrativo sardo presieduto dal giudice Marco Buricelli è stato l’avvocato Maurizio Collu, difensore di un cagliaritano disabile che vive da tempo in un alloggio militare. Chiedeva l’annullamento di un provvedimento del Comando Forze Operative Sud con il quale si notificava «l’avviso per il rilascio dell’alloggio di servizio» e la «rideterminazione del canone di occupazione» imposto a chiunque viva negli alloggi della Difesa.

La vicenda

Il ricorrente – si legge negli atti – è figlio di un ex militare a cui era stata assegnata la casa quando era in servizio. Dopo il decesso del genitore, come prevede la norma, l’alloggio era rimasto alla moglie e al figlio, disabile al 100% a seguito di un brutto incidente che gli era accaduto negli anni Ottanta. Alla fine, deceduta anche la mamma, l’uomo era rimasto l’unico occupante dell’immobile, sino a quando il Comando Militare gli ha fatto sapere che, dal maggio 2019, considerava venuta meno la concessione a poterlo abitare. Da qui il ricorso al Tar che chiedeva l’annullamento dell’atto e l’applicazione di una deroga per via dello stato di totale disabilità. La disposizione in base alla quale figli e nipoti conviventi possano mantenere la concessione per un massimo di cinque anni inderogabili, non avrebbe tenuto conto del suo «status di figlio convivente portatore di handicap».

La sentenza

«Tale ricostruzione interpretativa è stata anche oggetto di apposito approfondimento da parte delle Autorità di Vertice delle Forze Armate», si legge nella sentenza, «le quali hanno chiarito che figli, nipoti e orfani con handicap grave subentrati all’utente originario non possono vantare diritti, in quanto non sono mai stati direttamente destinatari di alcuna concessione di alloggio demaniale». In definitiva, scrivono i giudici «il richiamato termine quinquennale rappresenta il limite temporale invalicabile che trova applicazione anche quando nel nucleo familiare ci sia un portatore di handicap in situazione di gravità». La decisione potrà essere impugnata, ma salvo diversa pronuncia del Consiglio di Stato, l’uomo dovrà lasciare l’alloggio.

