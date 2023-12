Il figlio della vittima a Battisti: non ti incontro, sconta la pena 

Massa. Non sarà facile il percorso di Cesare Battisti verso i permessi premio: iter che prevede l'incontro con i parenti delle sue vittime, che però non ne vogliono sapere.

Battisti, condannato all'ergastolo per quattro omicidi e altri fatti di terrorismo, ora in carcere a Massa, aveva chiesto di essere ammesso alla mediazione penale, che fa parte della giustizia riparativa per accedere ai benefici penitenziari. La procedura consiste nel chiedere di incontrare i parenti delle vittime, ma sta ricevendo rifiuti: «Lui ha tutto il tempo per aspettare, io non sono pronto», ha detto Adriano Sabbadin, figlio di Lino, il macellaio ucciso nel Veneziano durante una rapina, «ciò che fa non mi interessa. Può scontare la sua pena in carcere».

