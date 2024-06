Il figlio annuncia: «Gena Rowlands ha l’Alzheimer»  

Gena Rowlands torna a commuovere e stavolta non dal grande schermo ma nella vita. La stella americana ha l'Alzheimer: lo ha annunciato il figlio Nick Cassavetes che vent’anni fa l'aveva diretta nel film “The Notebook - Le pagine della nostra vita” accanto a James Garner e agli allora giovanissimi Ryan Gosling e Rachel McAdams. La pellicola incassò all'epoca 117 milioni di dollari ed è ancora considerata uno dei più popolari film d'amore dei primi anni 2000.

Ma la vita, certe volte, tragicamente, imita l'arte. Nel film del 2004, tratto da un romanzo di Nicholas Sparks ispirato alla storia vera dei nonni di sua moglie, Gena aveva la parte di una ottuagenaria che vive in una casa di riposo dopo esser stata colpita dalla malattia che ruba la memoria.

«Venti anni fa convinsi mia madre a interpretare il ruolo della Allie anziana. Passammo molto tempo parlando dell'Alzheimer e di come rappresentare un caso in modo autentico e ora lei ce l'ha», ha detto il regista. Gena a questo punto «è in piena demenza. Ed è così strano: l'avevamo vissuta, lei lo aveva recitata, ed ora è di nuovo con noi», ha aggiunto, alludendo alla malattia che aveva colpito anche la madre della Rowlands, l'attrice Lady Rowlands, negli anni della vecchiaia.

