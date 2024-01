Il fidanzamento finisce in rissa 

Traditi dalle immagini di una telecamera del Comune che li ha filmati mentre se le davano di santa ragione per un fidanzamento, tra due giovani loro parenti, finito male: più tardi qualcuno si è presentato in ospedale e nella caserma a Monserrato, denunciando un’aggressione subita in strada. Poi gli accertamenti e le verifiche portate avanti dai carabinieri: ieri la conclusione delle indagini con cinque denunce per rissa aggravata. Nel mirino delle forze dell’ordine, sono finiti i componenti di due famiglie diverse, pare per ragioni sentimentali: la rottura di un fidanzamento fra due ragazzi. Sotto accusa padre e figlio di 51 anni e 22 anni e i componenti di un’altra famiglia, di 26 anni e due di 35. Per tutti è scattata l'accusa di rissa aggravata. Qualcuno nello scontro, ha anche riportato lesioni al volto e alle mani. Niente di grave. Ora la vicenda rischia di finire in Tribunale

Rapporto finito

Tutto è avvenuto in una strada del centro storico. I componenti di due famiglie si sono incontrati per un chiarimento su un fidanzamento di due giovani finito da poco. Evidentemente le cose non erano andate per il verso giusto ed entrambe le parti avevano molto da recriminare. Dalle parole si è passati ai fatti. La discussione è degenerata quasi subito sfociando in una scazzottata, con botte tra cinque persone e con contusioni varie ai danni dei contendenti. Qualcuno è finito al Policlinico di Monserrato con relativo referto medico per lesioni al setto nasale, costole lussate e con prognosi di diversi giorni di cure salvo complicazioni.

Le querele

Alcuni dei protagonisti della rissa si sono poi presentati in caserma, denunciando l’accaduto e sporgendo querela ai carabinieri. Hanno anche fornito la loro versione del contenzioso, con le forze dell’ordine che hanno così avviato le indagini sulla rissa nata per le divergenze su un fidanzamento finito male. In loro aiuto sono arrivate le immagini di una telecamera del sistema di videosorveglianza del Comune, che ormai copre quasi tutta l’area urbana. Grazie ai filmati i militari sono risaliti a tutti i protagonisti della vicenda. Sono state anche raccolte alcune testimonianze.

