Il Festivalmar si farà a Golfo Aranci 

A Golfo Aranci dall’8 all’11 giugno c’è il “Festivalmar”, un evento annuale itinerante ideato da Worldrise Onlus per avvicinare le persone alla bellezza del mare con laboratori, workshop e musica. Un modo per celebrare nell’Isola la Giornata mondiale degli oceani.

L’associazione no profit, attiva da dieci anni in tutta Italia, si rivolge soprattutto ai giovani, su due fronti: la salvaguardia del mare attraverso la conoscenza dei problemi e la conservazione dell’ambiente. Ha l’obiettivo di creare più Aree marine protette: per questo c’è la campagna “30X30”, un percorso per istituire entro il 2030 il trenta per cento di protezione nei mari italiani. Un altro progetto è il ripristino di cento metri quadri di Posidonia oceanica per mitigare la crisi climatica e la perdita di biodiversità.

Questi programmi vogliono creare la consapevolezza dell’importanza dell’ecosistema nel Mediterraneo. E siccome il futuro è nell’istruzione, Worldrise, con la Fondazione americana EarthEco, ha ideato, con il patrocinio della Regione, un progetto educativo per i bambini delle scuole di Golfo Aranci. Divertendosi, gli alunni conosceranno la bellezza e i problemi del mare.

L’anno scorso il Festivalmar era a Milano. Celebrare il mare nel contesto urbano di una metropoli non è stata una scelta bizzarra: ha sensibilizzato tutti sul clima, da cui dipende la salute degli oceani. (a. f.)

RIPRODUZIONE RISERVATA