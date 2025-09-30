Il Festival Tuttestorie festeggia i vent’anni 

Cinque giorni di parole, figure, pensieri, invenzioni, canzoni, azioni e libri da oggi e fino al 5 ottobre all’Exma per i vent’anni del festival Tuttestorie di Letteratura per ragazze e ragazzi, ideato e organizzato dalla libreria Tuttestorie con il contributo di idee e testi di Bruno Tognolini.

Questa edizione attraversa e rilegge i temi affrontati negli anni: domande, disubbidienza, bestie, cambiamento, notte, segreto, incomprensibile, casa, sorpresa, extra, coraggio, legami, desideri, terra, corpo, viaggio, tempo, famiglie, fine. Verranno proposti con uno sguardo nuovo e sorprendente.

L’apertura del programma pomeridiano di oggi sarà affidata all’incontro “Poeti nelle rime degli spari. Che poesia per bambini può esserci mentre si muore a Gaza?”, una riflessione di Cristina Bellemo e Bruno Tognolini che semina dubbi e domande sulle parole dell’arte e della poesia di fronte alla guerra.si animerà di laboratori e attività pensate per pubblici diversi. Nello Spazio Cric Croc, alle 16,30, 17,30 e 18,30, la sezione regionale Nati per Leggere con gli operatori territoriali proporrà Un libro è per guardare, un ciclo di piccole letture per famiglie con bambine e bambini da 1 a 5 anni.Alla stessa ora, nella Sala Puà, prenderà vita Colorario, inventario cromatico, progetto a cura di Catia Castagna ed Elena Iodice, che propone un’esperienza sensoriale in cui i colori diventano protagonisti. Nella Tenda Gluglù, alle 17,30 e alle 18,30, sarà la volta di Argillario, percorso creativo e sensoriale ideato da Blusole con la manipolazione dell’argilla. Sempre dalle 17:30, la Tenda Tic Tac ospiterà Ma cosa ti frulla per la testa?, laboratorio curato da Simone Perra. Alle 18:00 nella Sala Zizù, tornerà l’appuntamento con Cristina Bellemo e Bruno Tognolini per Poeti nelle rime degli spari.

