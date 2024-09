Il festival “Tuttestorie” fa tappa nella biblioteca 

Nelle giornate dell’1, 2 e 4 ottobre il festival Tuttestorie farà tappa nella biblioteca comunale di Iglesias. Il ricco programma di quest’anno ha previsto per la città mineraria l’arrivo di Michele D’Ignazio, Daniele Nicastro e la scrittrice di libri per l'infanzia Sara Marconi: incontreranno i giovani studenti delle primarie e secondarie di primo grado, in collaborazione con le case editrici Rizzoli e Pelledoca. Il tutto nell’ambito di un intenso programma di incontri, laboratori, narrazioni, performance, progetti partecipati, attività di formazione per insegnanti i cui dettagli, con date e orari, possono essere scoperti consultando il sito tuttestorie.it (ad. s.)

