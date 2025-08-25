VaiOnline
Via San Lucifero.
26 agosto 2025 alle 00:54

Il festival “Si muove la città” verso la chiusura, gli ultimi due spettacoli vanno in scena all’Exmà 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Per gli ultimi due appuntamenti, il festival Si muove la città si trasferisce all’Exma. Nella corte centrale del centro d’arte divia San Lucifero giovedì andrà infatti in scena One on One, due attori, Simeone Latini e Nunzio Caponio, alle prese con le prove di uno spettacolo di William Shakespeare. Mentre giovedì 4 settembre concerto di Ilaria Porceddu.

In un salotto trasformato in palcoscenico, dopodomani Nunzio Caponio e Simeone Latini reinventano il teatro. Utilizzando elementi scenici minimali come vecchie poltrone e un'antica abat-jour, i due attori si lanciano in una performance che mescola il dramma e la commedia. Alternando l'italiano e l'inglese, e integrando composizioni musicali live attraverso l'uso del flauto classico (Simeone Latini) e la musica elettronica (Nunzio Caponio), navigano con la maestria di veri acrobati dell'espressione.

Giovedì 4 settembre, sempre all’Exma, spettacolo di chiusura con il concerto di IlariaPorceddu, cantautrice di impatto e delicatezza che ha un quarto disco in lavorazione ed EmanueleContis, musicista, compositore e sound designer che intreccerà il suo mondo a quello della compagna d’arte in un raffinatoconcerto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Tragedia in casa a Settimo San Pietro: muore bimbo di 4 mesi

Il piccolo sarebbe scivolato  tra la sua culla e il comodino 
Raffaele Serreli
Trasporti

Continuità aerea in crisi, Linate è ancora off limits I sindacati: «Inaccettabile»

Impossibile partire dai tre scali sardi Nessun volo aggiuntivo fino a settembre 
Luca Mascia
Cronaca

Uta, no ai mafiosi «Siamo un’oasi felice»

Sindaco e parroco guidano la rivolta: temiamo le infiltrazioni criminali 
Paolo Carta
Regionali

Caso Decaro, in campo Schlein

Vertice per sminare il veto del candidato governatore su Emiliano e Vendola 
il giallo

Cadavere con la maschera antigas

Mistero sulla fine di un 27enne, forse vittima di una sfida sui social network 