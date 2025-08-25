Il festival “Si muove la città” verso la chiusura, gli ultimi due spettacoli vanno in scena all’Exmà 

Per gli ultimi due appuntamenti, il festival Si muove la città si trasferisce all’Exma. Nella corte centrale del centro d’arte divia San Lucifero giovedì andrà infatti in scena One on One, due attori, Simeone Latini e Nunzio Caponio, alle prese con le prove di uno spettacolo di William Shakespeare. Mentre giovedì 4 settembre concerto di Ilaria Porceddu.

In un salotto trasformato in palcoscenico, dopodomani Nunzio Caponio e Simeone Latini reinventano il teatro. Utilizzando elementi scenici minimali come vecchie poltrone e un'antica abat-jour, i due attori si lanciano in una performance che mescola il dramma e la commedia. Alternando l'italiano e l'inglese, e integrando composizioni musicali live attraverso l'uso del flauto classico (Simeone Latini) e la musica elettronica (Nunzio Caponio), navigano con la maestria di veri acrobati dell'espressione.

Giovedì 4 settembre, sempre all’Exma, spettacolo di chiusura con il concerto di IlariaPorceddu, cantautrice di impatto e delicatezza che ha un quarto disco in lavorazione ed EmanueleContis, musicista, compositore e sound designer che intreccerà il suo mondo a quello della compagna d’arte in un raffinatoconcerto.

